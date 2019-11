À Mouans-Sartoux, la cantine est déjà 100% bio et 100% locale depuis des années

Mouans-Sartoux, France

Depuis le 1er novembre, la loi Agriculture et alimentation impose à toutes les cantines scolaires de servir un repas végétarien hebdomadaire. À terme, la loi prévoit aussi, d'ici 2022, d'avoir au moins 20% de produits bio dans les assiettes de la cantine.

À Mouans-Sartoux, entre Cannes et Grasse, la mairie n'a pas attendu la loi ! Elle est même autosuffisante en alimentation pour les cantines des écoles : 100% des aliments sont bios et locaux dans les cantines scolaires depuis 2012 et les légumes sont produits par une ferme communale, où les maraîchers sont des agents communaux.

Les enfants réclament des épinards bios

Plus de grimace chez les enfants à la vue du menu de la cantine : "On mange des haricots verts, de la ratatouille... c'est très bon, et hier on a mangé des frites qui étaient bio ! C'est mieux que de manger des choses pas bonnes", s'enthousiasme Maëlys, qui fait même changer les habitudes alimentaires de ses parents : "On leur a demandé avec mon frère de nous faire des épinards bio ou des légumes".

Les parents sensibilisés à la question, eux, s'installent à Mouans-Sartoux justement pour ça. À l'image de Lucie, maman de deux filles scolarisées depuis la rentrée dans la commune. "Je trouve ça très bien qu'elles puissent manger local et de bonne qualité, et goûter à plein de goûts différents. J’admirais beaucoup depuis plusieurs années et je me disais que ce serait bien qu'elles soient scolarisées ici ! Et maintenant, c'est le cas !"

Yann Vidal, installé en bio à Mouans-Sartoux depuis 6 ans. © Radio France - Adèle Bossard

La nourriture des cantines, dans les crèches, en maternelle et en primaire, est donc 100% bio mais aussi 100% locale, produite à 200 km maximum. "Quand les tomates ont fait 5 000 km avant d'arriver dans l'assiette, elles n'ont plus de qualités environnementales. Donc il faut du bio local. Et nous on produit nous-même, de façon à être en circuit ultra-court", détaille le maire de Mouans-Sartoux, Pierre Aschieri.

Régie agricole communale, aide à l'installation bio, réduction des déplacements

Cela passe par la régie agricole de la commune, une ferme avec des maraîchers communaux où sont produits les légumes pour l'école. C'est un peu plus cher mais c'est compensé par la réduction du gaspillage, assure le maire. Et la commune ne s'arrête pas là : elle aide et subventionne l'installation d'agriculteurs bio sur son territoire. Yann Vidal en a profité il y a six ans : il s'est converti au bio et a installé une partie de sa production à quelques mètres de la gare. Un changement de production qui l'a sauvé, assure-t-il.

Et le maire tient aussi à préserver les espaces naturels et agricoles en périphérie pour concentrer les services en centre-ville. "Dans un périmètre de 500 mètres en centre ville, vous avez accès à l'ensemble des groupes scolaires, à l'ensemble des activités sportives et culturelles... Le cinéma est à deux pas du centre-ville. C'est une volonté d'avoir centré l'activité et le logement au niveau de l'hyper centre pour réduire les déplacements", explique Pierre Aschieri. L'un des autres projets de sa commune, c'est aussi la construction - en centre-ville toujours - de logements pour séniors avec une maison médicale.