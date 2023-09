À Mouysset, un bel élan de générosité pour le Maroc

Une semaine après le séisme meurtrier au Maroc , la solidarité prend de l'ampleur. Des collectes de dons sont organisées à travers le Béarn et la Bigorre. À Tarbes, dans le quartier Mouysset, les habitants se mobilisent. Avec l'aide de la maison de quartier, ils collectent des dons pour le Maroc depuis mardi 12 septembre. L'opération est un succès, les bénévoles font face à un bel élan de générosité.

"C'est magnifique, extraordinaire"

Dans la maison de quartier, les donateurs s'enchaînent. Émilie, une habitante de Mouysset, dépose des couches pour bébés. "Il faut s'entraider, ce sont nos frères et nos sœurs, on ne va pas les laisser comme ça, insiste-t-elle. Ça nous touche parce que ça peut nous arriver aussi à n'importe quel moment".

Depuis le début de la collecte, les dons affluent. "On ne sait plus où les ranger, raconte Malika, une bénévole. Ça n'arrête pas, on a reçu beaucoup de couvertures, d'habits pour enfants, de draps, de sacs de couchage et des matelas gonflables".

À tel point que la petite salle de 60 mètres carrés déborde, des cartons s'entassent du sol jusqu'au plafond. Les bénévoles sont très touchés par cette générosité. "C'est magnifique, c'est extraordinaire, ça fait plaisir de voir", se réjouit Fatna. "Oui, c'est vraiment touchant et c'est humain", ajoute Aziza.

Des dons pour les zones sinistrées

Tous les dons seront envoyés au Maroc entre vendredi et dimanche. Des camions partiront dans les zones sinistrées. "C'est dans les zones reculées, difficiles d'accès, que les besoins sont les plus importants", explique Marie-José Castillot, une salariée de la maison de quartier de Mouysset.

La collecte ne s'arrête pas pour autant, d'autres convois vers le Maroc seront organisés prochainement. Les dons sont à déposer dans la maison de quartier Mouysset du lundi au mercredi à partir de 17h30.