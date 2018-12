A Muel, le village vient en aide à une famille sinistrée

Après l'incendie de leur maison dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018 à Muel, la famille Gautier peut compter sur la générosité et la solidarité des habitants du village. Des dons et des cagnottes sont mis en place, afin d'aider au mieux la famille à se reconstruire. Témoignage.

Muel, France

Quelques carcasses de chaises et de tables, un micro-onde noircit, c'est tout ce qu'il reste du mobilier et de la maison de Marie Gautier, rue des Archers à Muel (Ille-et-Vilaine). Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018, vers 1 heure du matin, son mari est réveillé par une étrange impression. Il se dirige vers le garage, ouvre la porte, et voit d'énormes flammes se propager sur le toit. Il a le temps de réveiller sa femme, son fils de 16 ans et son chien. Dehors, ils regardent leur maison partir en cendre en seulement 20 minutes.

Le feu est parti d'un câble électrique dans le garage © Radio France - Maxime Bossonney

La cause de l'incendie, un court-circuit. Cela faisait 14 ans qu'ils habitaient cette maison. "Ce n'est que du matériel" explique Marie Gautier, "le principal c'est que l'on soit tous en vie, sain et sauf". Si elle garde sa bonne humeur et son optimisme, c'est aussi grâce à la générosité des habitants de Muel, petit village d'un peu plus de 900 âmes.

"Dès qu'on s'est retrouvé dans la rue, à regarder notre maison brûler, en pyjama, on nous a apporté des vêtements chauds, de quoi nous couvrir" raconte Marie Gautier. Une générosité qui ne s'est pas arrêtée au premier soir. Par la suite ils ont reçu du mobilier, des matelas, de quoi faire à manger... Mais aussi des petits mots d'encouragement dans la boite aux lettres, ou encore des dons. Une cagnotte en ligne a même été ouverte.

Il ne reste plus rien du salon et de la cuisine © Radio France - Maxime Bossonney

Des dons récoltés par l'association Famiaide, et par Franck Barbier. "Un ami en commun m'a parlé de leur cas, avec l'association on a organsié plusieurs manifestations, des buvettes, et on a récolté près de 800 euros". De quoi aider pour repartir de zéro.

Après avoir été logés chez le maire du village, ils ont pu trouver un appartement en location. Mais avant tout ça, dès le premier soir, la famille a été accueilli par la voisine, Florence Quetel : "C'était naturel on n'allait pas les laisser dehors" confie-t-elle. "C'est la solidarité avec un grand S et ça fait du bien !"

A gauche Marie Gautier, au centre Florence Quetel, à droite Franck Barbier © Radio France - Maxime Bossonney

Aujourd'hui Marie Gautier effectivement tout l'inventaire de ses pertes pour les assurances. La démolition de la maison ne sera pas effectuée avant février 2019. Mais elle l'assure, ils reconstruiront une nouvelle maison sur le même emplacement.

En attendant elle a acheté le sapin et les décorations de Noël.... "Comme à la maison".