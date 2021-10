A Mulhouse, les commerçants à bout après des semaines de manifestations anti-pass

Après plus de quatre mois de manifestations anti-pass le samedi dans les rues de la ville, les commerçants de Mulhouse n'en peuvent plus. Ils craignent des fermetures d'enseigne.

Alors que se profile une nouvelle journée de mobilisation ce samedi 16 octobre, les commerçants mulhousiens sont très agacés par les manifestations anti pass-sanitaire. Pour la 13e fois, ils étaient plus de 2.000 participants la semaine dernière. Selon le manager du commerce mulhousien, des enseignes risquent de fermer définitivement leur porte si ces cortèges continuent.

On est en train de tuer le commerce de centre-ville volontairement

Robert Soussan exploite quatre enseignes de prêt-à-porter en centre-ville de Mulhouse : "On est en train de tuer le commerce de centre-ville volontairement", soutient-il. "Maintenant ça suffit, il en va de l'emploi de plusieurs centaines de personnes, de la survie des commerces et on a pas mérité ça". Robert Soussan souligne que cela intervient dans un contexte de réouverture après la crise sanitaire : "On ne fait que essayer de sauver nos commerces qui sortent d'une situation difficile".

Une 14e manifestation anti pass-sanitaire est prévue ce samedi à Mulhouse.