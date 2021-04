Mulsanne : Un groupe de volontaires s'organise pour prévenir les feux de forêt

Avec les Sentinelles de la forêt, le maire de Mulsanne Jean-Yves Lecoq espère ne plus revivre les incendies de 2015 qui avaient ravagé 70 hectares de forêts sur sa commune..

C'est une initiative qui est unique dans le département. Pour prévenir les feux de forêt dans la commune de Mulsanne, la municipalité a mis en place "Les sentinelles de la forêt", un groupe de bénévole chargé d'alerter sur les potentiels risques d'incendies. Un dispositif nécessaire pour le maire de Mulsanne Jean-Yves Lecoq, dont la commune est représenté à 47% par des espaces boisés :

Les sentinelles de la forêt c'est avant tout un groupe pour alerter. Il y a des habitants mulsannais, des entreprises, des sylviculteurs, mais tous ont une connaissance approfondie du terrain. L'idée, c'est de remonter au plus tôt les informations si il y a un début d'incendie, ou une situation à risque. Tout se fait via un groupe Whatsapp qui est encadré par le SDIS 72 et la gendarmerie.

Prévenir les feux de forêt et les dépôts sauvages

Installés à différents endroits de la commune, mais toujours à proximité des forêts, ces volontaires ont aussi pour mission de surveiller les tentatives de dépôts sauvages de plus en plus fréquents à Mulsanne selon Sandrine Riffard, policière municipale : "En 2019 on a ramassé 16 tonnes de déchets sauvages. Ces déchets sont souvent constitués de matériaux du bâtiment, des câbles, des emballages de restauration rapide ou encore de l'amiante. C'est un comportement que l'on condamne fermement, car il ne faut pas l'oublier, ça pollue les forêts".

Dans la même dynamique une dizaine de panneaux préventifs vont être créés et installés par le CMJ (Conseil municipal jeune de Mulsanne) pour mieux localiser les feux de forêt dans la commune.

