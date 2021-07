A Muttersholtz, des habitants contre l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'église

Faut-il oui ou non mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'église protestante du village de Muttersholtz, près de Sélestat dans le Bas-Rhin ?

Le projet a en tout cas été initié par la mairie en septembre dernier. Un collectif d'habitants et d'entreprises regroupés dans la société "Les centrales villageoises d'Alsace centrale" ont alors répondu favorablement à l'appel. Mais certains habitants à Muttersholtz ne sont pas vraiment du même avis et s'opposent à la transformation du toit de l'église en centrale photovoltaïque. Ils ont même créé un collectif, "Touche pas à mon église".

Le toit de l'église protestante de Muttersholtz est pour l'instant occupé par les cigognes © Radio France - Antoine Balandra

Pour l'instant, c'est l'un des 32 nids de cigognes du village qui trône sur le toit de l'église en plein centre du bourg. Mais pas question que les choses changent estime Jean-François Barth, fondateur du collectif. "Le fait de voir ce bel édifice recouvert de panneaux photovoltaïques, cela m'a très profondément heurté. Cela choque les gens qui sont un tout petit peu sensible au beau de l'art. Et nous voulons préserver son intégrité architecturale, c'est tout" explique-t-il.

Même sentiment pour l'ancienne maire de la commune Marie-Paule Debès. "Ce qui m'a choqué, c'est que au temps de ma mandature, nous avons rénové totalement cette église, dans le respect de son architecture, à l'époque nous avions investi quand même 1 million de francs. Nous avons mis de belles tuiles plates. Et donc je ne comprends pas, nous avions fait quelque chose de beau ,et maintenant ils veulent utiliser cette toiture pour y mettre "un petit chapeau". Ces tuiles méritent autre chose. Nous n'avons rien contre ces panneaux mais nous ne les voulons pas sur le toit de cette église" explique l'ancienne élue.

Le projet tel que proposé - Centrales villageoises d'Alsace centrale

Objectif de transition énergétique

Le maire lui défend son projet. Il rappelle que la commune produit déjà elle même 293% de l'électricité nécessaire aux bâtiments communaux. Qu'elle est très engagée dans la protection de l'environnement, dans la recherche de l'énergie décarbonée. Alors pourquoi pas des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'église protestante estime le maire Patrick Barbier. "Ce n'est pas un saccage du patrimoine, c'est un changement de l'aspect esthétique du patrimoine certes. Mais c'est juste cela, les panneaux sont mis sur les tuiles, il n'y a aucune destruction, c'est simplement un ajout, ce sera l'ajout du 21e siècle" souligne le maire. Et il poursuit : "On a nos objectifs de transition énergétique qui nous paraissent prioritaires, et le photovoltaïque est une solution" selon lui.

Et le maire est soutenu par Jean Sebastien Ingrand le pasteur en charge de la justice climatique à l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. "Moi je trouve que c'est un beau projet, collectif, je trouve que c'est un acte d'espérance, cela me parle. Ce serait l'occasion de mettre l'église, entité vivante, de l'insérer dans un projet collectif pour le bien de notre planète, pour le bien de nos enfants et petits enfants" estime le pasteur.

Le collectif Touche pas à mon église a déjà récolté plus de 450 signatures contre les panneaux sur l'église dans ce village de 2200 habitants. Face à la grogne, le maire se dit désormais prêt à discuter d'un projet alternatif.