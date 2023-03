A Nancy, des chefs étoilés vont mettre en avant la restauration à la française

Des Néerlandais, des Irlandais et des Ivoiriens. Trois délégations ont rendez-vous à Nancy ce dimanche et ce lundi à l'occasion des "world's french restaurant", une rencontre du nom de ce label attribué aux ambassadeurs de la cuisine à la française. Pendant deux jours donc, des chefs étoilés et des maîtres-restaurateurs vont se retrouver au palais du gouvernement de Nancy autour de plusieurs conférences, et invitent même le grand public curieux d'en savoir plus sur l'art français de la table.

ⓘ Publicité

Des ambassadeurs dans le monde entier

L'objectif premier est d'internationaliser la restauration française, dont la cote n'est plus à faire. "Dans les bonnes pratiques, il faut que le cuisinier ait reçu une formation de cuisine à la française, et passe ensuite un audit pour avoir son label", explique Carol Bussy, maître-restaurateur nancéienne, à la tête de deux établissements.

Cette dernière estime qu'il y a là d'un véritable enjeu afin de démocratiser encore plus la gastronomie française, dans une époque où les fast-foods sont de plus en plus nombreux. "On n'est pas en lutte car le consommateur sait à quel point le label fait la qualité. Il veut savoir ce qu'il y a dans son assiette", répond-elle.

Un secteur toujours en tension

En parallèle de l'événement, les restaurateurs aborderont la pénurie de salariés, qui continue de toucher les professionnels. "Nous aurons 3 grosses conférences dont une pour l'emploi le lundi après-midi où nous donneront des solutions pour l'emploi", explique-t-elle. Mais en tordant le cou à une idée reçue, elle estime qu'il ne s'agit pas d'axer les efforts sur les salaires, plutôt sur les conditions de travail.

loading