A Nancy, des chercheurs conçoivent un exosquelette pour soulager les soignants du CHRU

A Nancy, deux chercheurs de l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) ont mis au point un exosquelette pour soulager les personnels hospitaliers du CHRU de Nancy lors de la crise de la Covid-19.

Habituellement les exosquelettes sont utilisés dans l'industrie automobile. Ces appareils, fixés sur le corps humain, permettent aux ouvriers d'augmenter leurs capacités. L'idée de concevoir des exosquelettes à destination du personnel hospitalier, et notamment des médecins des services de réanimations du CHRU de Nancy, est donc très novatrice.

Répondre à l'urgence de la crise du coronavirus

Elle provient d'une équipe de chercheurs de l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), dont fait partie Serena Ivaldi. Le projet ExoTurn est né fin mars, en plein pic épidémique du coronavirus. "Les médecins du CHU m'avaient expliqué que le gros problème qu'ils avaient c'était de retourner les malades entubés, rapporte-t-elle. _La plupart des patients qui étaient sous assistance respiratoire étaient obèses, et pesaient autour de 150 kilos." _La manœuvre, qui s'appelle decubitus ventral, est déjà délicate en temps normal. Pendant la crise, les personnels hospitaliers étaient amenés à répéter ces gestes vingt fois par jour, contre dix fois par mois habituellement.

Serena Ivaldi cherche donc une solution pour limiter la fatigue des personnels hospitaliers, tout en prenant en compte plusieurs enjeux. "Les gens doivent l'utiliser toute la journée donc cela doit être confortable, cela ne doit pas empêcher les mouvements et ils doivent ressentir qu'il y a un bénéfice au niveau physique."

Un exosquelette mis sur pied en deux semaines

Face à l'urgence, Serena Ivaldi, aidée d'un autre chercheur, met sur pied son exosquelette en deux semaines. L'appareil, ultra-léger, pèse à peine deux kilos. Il est composé de deux sangles, au niveau de la poitrine et des hanches, et d'une plaque sur chaque jambe. "L'idée c'est que la force des charges appliquées au niveau des lombaires se déporte sur la poitrine et sur les cuisses."

"Les médecins s'attendaient à quelque chose du type Iron Man alors qu'en fait pas du tout !"

Aussitôt essayé, aussitôt adopté : dans les services de réanimation du CHRU de Nancy, l'exosquelette a agréablement surpris les personnels. "Ils sont très contents ! Il a suscité beaucoup de curiosité et ceux qui ont travaillé avec n'ont pas du tout été gênés dans leur mouvement." L'hôpital est désormais équipé de deux exosquelettes. Et l'équipe de Serena Ivaldi travaille à une nouvelle version.