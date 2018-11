Des commerçants s'engagent à protéger les enfants en détresse à Nancy

Un enfant perdu dans la rue pourra trouver refuge chez un commerçant à Nancy. A l'occasion de la journée mondiale du droit de l'enfant ce mardi, la mairie de Nancy lance le dispositif "Points Relais Sécurité".

Concrètement, des commerçants et associations s'engagent volontairement à aider les enfants en détresse dans les rues, en les accueillant et contactant la gendarmerie, si nécessaire.

"Ces commerçants accolent sur leur vitrine un macaron spécifique", explique Elisabeth Laithier, en charge de la politique familiale et la petite enfance à la mairie de Nancy, "si un enfant a peur, est perdu, est suivi il peut rentrer dans ce magasin et le commerçant s'engage à le rassurer, appeler ses parents ou la police."

Je me suis dit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui font le trajet seul école-domicile seul ou même lors de leurs activités."— Elisabeth Laithier