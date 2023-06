À Nancy, des lycéens publient un livre après avoir retracé l'histoire d'élèves déportés pendant la Shoah

C'est un important travail de mémoire réalisé par des lycéens nancéiens. Une quinzaine d'élèves du lycée Jeanne d'Arc ont travaillé sur la Shoah. Avec l'aide de leurs professeurs, ils ont tenté de retracer l'histoire d'élèves de leur lycée déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.

ⓘ Publicité

Tout est parti d'une plaque anonyme accrochée sur la façade de l'établissement en mémoire d'élèves du lycée déportés en 39-45. Les lycéens ont voulu retrouver leur identité afin de rétablir leur mémoire et d'écrire un livre biographique. Après un travail de longue haleine, ils sont parvenus à découvrir les noms de quinze élèves,

loading

Un travail bouleversant pour les élèves

Sanaa Rigaux, une élève de première, a travaillé sur la biographie d'Hélène Rosner. "C'est une élève du lycée qui a été déportée avec son frère et toute sa famille à Auschwitz. Ils ont été directement mis dans les chambres à gaz", raconte-t-elle. Pour retracer son histoire, la jeune fille a fait de nombreuses recherches. Elle s'est également rendue plusieurs fois au Mémorial de la Shoah à Paris et à Auschwitz.

Un travail qui l'a passionné et bouleversé. "Plus on fait des recherches, plus on s'attache à la personne parce qu'on la rend de plus en plus vivante. Parfois, j'ai l'impression de voir Hélène dans les couloirs, je l'imagine très bien avec son petit frère", confie Sanaa Rigaux. Cette histoire résonne d'autant plus en elle que son arrière grand-père a lui-même été déporté. "C'était impressionnant quand je suis allée à Auschwitz, je me suis dit qu'il y avait Hélène et ma famille, ça m'a fait quelque chose", ajoute-t-elle.

"Restaurer la mémoire du lycée"

Avec ce projet, les élèves en ont appris plus sur l'histoire de la seconde guerre mondiale mais ils ont aussi fait un travail de mémoire très important. "C'était intéressant de restaurer la mémoire du lycée, de faire comprendre aux élèves que des lycéens avaient été déportés juste ici, dans le même lycée qu'eux", explique Lyane Lévy, leur professeure de français.

Un livre biographique, écrit par les lycéens, devrait sortir en août prochain. Il retracera l'histoire des élèves déportés pendant la Shoah et sera présenté au festival "Le livre sur la place" à la mi-septembre.