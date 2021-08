A Nancy, des policiers aux côtés des manifestants depuis mars pour éviter les incidents

Spécialement formés et volontaires, ces 8 policiers sont en fonction depuis le mois de mars à Nancy. Ils sont le relais entre manifestants et autorités. Expérimentés, ces fonctionnaires ne font ni renseignement ni interpellation, mais de la prévention et de la liaison. Rencontre avec l'un d'eux

En semaine, le brigadier Francis Fialet travaille au commissariat de Saint-Max. Confronté quotidiennement à des situations conflictuelles et différents types de public, il a souhaité mettre son expérience au service d'une mission un peu différente.

Il s'est donc porté volontaire pour ce nouveau type de mission, instaurée à la fin de l'année dernière au niveau national. Après une formation spécifique, il se retrouve donc avec 7 de ses collègues à assurer depuis le mois de mars cette nouvelle mission de liaison entre manifestants et autorités à Nancy.

Dialogue, respect, confiance

Identifié avec son brassard bleu, il n'avance pas caché. "Je ne suis pas là pour faire du renseignement ou de l'interpellation" précise le brigadier Fialet, qui de toute façon est désormais clairement identifié, comme ses collègues, après plusieurs mois passés auprès des organisateurs de manifestations. "Cela facilite les choses, on me reconnait, on m'interpelle, on me pose des questions" et il ne cache pas son plaisir à y répondre et surtout à expliquer son travail et celui de ses collègues.

Grâce à son expérience, il sent quand la situation peut se tendre, il explique "Si, par exemple, certains à l'avant du cortège veulent dévier du parcours prévu et que mes collègues s'interposent, je peux anticiper, alerter ceux qui sont à l'arrière et qui ne voient pas forcément ce qui se passe".

C'est important selon lui d'être transparent avec les manifestants, il aime donc expliquer les manoeuvres des policiers, pour que les gens comprennent pourquoi les policiers interviennent quand c'est nécessaire. Il aime aussi remettre 2 ou 3 points sur les "i" lorsqu'il entend quelques affirmations hâtives. Ainsi récemment il a pris le temps de répondre et échanger avec des manifestants qui lui demandait s'il était vrai que les policiers ne sont pas soumis au pass sanitaire. Tant que le dialogue est possible, le brigadier Francis Fialet ne le refuse jamais et il en est même friand.

La ligne à ne pas franchir c'est l'insulte, étant là pour faciliter le bon déroulé de la manifestation, il préfère quitter les lieux s'il est pris à parti verbalement pour ne pas cristalliser la tension.

Gestion du stress, maîtrise de soi sont les maître-mots pour lui et ses collègues dans un environnement qui peut vite devenir stressant. Mais il faut aussi être vigilant pour le brigadier Fialet et repérer les éléments "extérieurs" à la manifestation, qui ne seraient pas là pour exprimer leurs idées mais pour saccager. "Avec l'habitude on les repère vite et souvent on va leur signaler", se sachant identifiés et surveillés, ces individus hésitent ensuite à se faire remarquer. Cela rassure aussi souvent les organisateurs car la casse est rarement un bon moyen de faire passer les idées et cela fait passer les revendications au second plan.

"Qu'il n'y ait aucun blessé ni d'un côté, ni de l'autre et j'aurai réussi ma mission" confie le brigadier Fialet. Pour l'instant depuis la mise en place de ces policiers de liaison, la mission est réussie.