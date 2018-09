A Nancy ce mardi 25 septembre devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à l'appel du syndicat Unité SGP Police, des policiers se sont rassemblés pour alerter l'opinion et leurs responsables sur le malaise de leur profession.

Nancy, France

Des policiers se sont rassemblés ce mardi 25 septembre vers 21 h30 devant la préfecture à Nancy pour exprimer le malaise de leur profession. Ils ont allumé 24 bougies pour rendre hommage aux 24 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année en France.

Une action symbolique à l'appel du syndicat Unité SGP Police pour but également de réclamer un état d'urgence de la police. Selon le syndicat, les fonctionnaires sont de plus en plus sollicités dans un contexte de risques avérés sans aucune reconnaissance. "Les policiers ont l'impression de ne pas pouvoir remplir leur mission de service public" selon David Didier, délégué unité SGP police.

En Meurthe et Moselle, ils sont 1040 fonctionnaires de police dont 631 travaillent dans la circonscription de Nancy. Ces derniers ont en charge la sécurité d'un bassin de population de 260 000 habitants.