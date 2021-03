A Nancy, en soutien à la culture le mouvement des marches fleuries s'amplifie

400 personnes ont participé à la marche fleurie organisée ce dimanche à Nancy. Les manifestants réclament la réouverture des établissements culturels. Quinze marches se sont également déroulées dans l'est de la France.

Comme à Épinal, trois semaines plus tôt, des fleurs ont été déposées devant les lieux fermés

Une nouvelle marche fleurie, pour soutenir la culture et réclamer la réouverture des lieux culturels. Environ 400 personnes ont manifesté à Nancy pour la première marche fleurie nancéienne. Des marches fleuries se sont aussi déroulées à Epinal et Lunéville ainsi que dans douze autres villes de l'Est de la France.

Un mouvement régional puis national ?

Un mouvement de contestation qui prend de l'ampleur selon Joséphine, membre du collectif du 23 janvier organisateur de la marche : "ça devient régional parce que le mal est grand. Ce mouvement va devenir national. Nous voulons être consultés pour les décisions concernant le secteur culturel. Le virus demande des mesures qui doivent être prises mais nous avons besoin de la culture".

La marche fleurie permet aussi aux artistes de s'exprimer © Radio France - Léo Limon

Voilà trois semaines que ce concept des marches fleuries est apparu à Epinal. Marche où des fleurs sont déposées devant des établissements culturels fermés et où les manifestants sont déguisés et jouent de la musique.

Damien interprète le personnage de "Super Responsable", un organisateur de concerts © Radio France - Léo Limon

La manifestation nancéienne a commencé par une simulation de concert en extérieur, dans le respect des gestes barrières. Pour Damien, artiste à l'origine de la simulation, il faut prouver que les établissements peuvent ouvrir à nouveau "c'est pas si compliqué à organiser, les gens sont responsables. Le problème ce ne sont pas les raisons sanitaires, c'est un problème c'est le choix politique du gouvernement. Les tests de concerts à l'étranger sont un motif d'espoir mais aussi de rage, nous n'avons pas de perspective en France".