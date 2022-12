A Nancy, la déception place Stanislas après la défaite des Bleus

Les habits de fête étaient prévus, les feux d'artifice et les pétards aussi... Après la défaite de l'équipe de France de football face à l'Argentine en finale, les supporters nancéiens ont tout de même été plusieurs centaines à se rassembler place Stanislas.

ⓘ Publicité

"On passe vite fait voir ce qu'il se passe, mais on va rentrer chez nous et se mettre devant Netflix ! On est forcément déçus, on voulait faire la fête" témoigne un groupe de jeunes filles, drapeau français sur le dos.

Le rassemblement n'a pas duré très longtemps © Radio France - Doris Henry

Malgré le froid, certains sont restés plusieurs dizaines de minutes, groggy, à refaire le match. Quelques feux d'artifice ont été tirés, et quelques pétards lancés. Les polices nationale et municipale étaient aux abords pour sécuriser les lieux.

"Il faut quand même qu'on retienne leur parcours. Une deuxième finale en quatre ans... Et merci quand même à Kylian MBappé" conclut un jeune nancéien qui est vite rentré chez lui, après ce rassemblement éphèmère.