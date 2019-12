A Nancy, la préfecture interdit des rues du centre-ville aux manifestants "gilets jaunes"

Nancy, France

Sur les réseaux sociaux, des "gilets jaunes" préviennent d'une "marée jaune en Lorraine" et appellent à une nouvelle manifestation ce samedi 28 décembre à partir de 13h30 place Carnot à Nancy. "14 mois et toujours rien" peut-on lire sur un communiqué "alors tous dans la rue entre Noël et nouvel an", "tous ensemble Gilets Jaunes, Verts, Rouges, Noirs, Syndicalistes, Démunis, Abandonnés ou Lâchés"...

Une manifestation dans le cadre d'une journée nationale d'action et préalablement déclarée en préfecture à Nancy , précisent les autorités dans un communiqué, " avec un itinéraire pour le cortège défini en commun par les organisateurs, préfecture et forces de l'ordre" peut-on encore lire.

Un périmètre au sein duquel le défilé est interdit a été défini :

rue d’Amerval

rue Saint-Dizier

rue Saint-Georges

rue Bailly

rue Guibal

rue Sainte Catherine

place Stanislas

rue Héré

place Carrière

place de Vaudémont

rue Gustave Simon

place Charles III en raison de la présence du village de la Saint-Nicolas.

La préfecture précise encore que "les personnes qui ne respecteraient pas cet arrêté encourent une contravention de quatrième classe d’un montant de 135€". Un dispositif de sécurité sera déployé dans le centre-ville.

Le réseau Stan, société de transport en commun de l'agglomération de Nancy, indique que le trafic sera perturbé pour les lignes qui traversent le centre-ville.

à lire aussi Les gilets jaunes de nouveau tenus à l'écart du centre-ville à Nancy ce samedi