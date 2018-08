Nancy, France

Le marathon continue pour Camille et son père Francis qui enchaînent leur deuxième jour de visite à Nancy. Il faut faire vite : on est déjà à la mi-août et il ne reste plus tellement de choix intéressants pour cette future étudiante en commerce qui fait sa rentrée le 3 septembre. "Depuis lundi on recherche des appartements meublés. Je veux absolument la cuisine à part, il y en a un que j'ai visité la cuisine était à côté du lit !", s'exclame la jeune femme.

L'incertitude avec le nouveau système APB

"Il n'y a plus grand chose en meublé, déplore son père Francis. Ça commence à faire vraiment tard. Mais son intégration dans l'école on ne l'a su que le 20 juillet. C'est impossible de chercher un appartement tant qu'on ne sait pas l'endroit où elle va être acceptée."

S'ajoute cette année l'incertitude de nombreux bacheliers, avec le nouveau système d'admission post bac. "On s'est retrouvé avec des annulations de réservations, de manière modérée, mais c'est une nouvelle chose à prendre en compte dans notre métier", explique Benjamin Poisignon, gérant d'une agence spécialisée dans les logements étudiants.

Nancy n'est pas une zone immobilière tendue" - Benjamin Poinsignon, gérant d'une agence

Certes, ce sont les logements meublés qui aujourd'hui partent le plus vite à Nancy mais les étudiants ne doivent pas s'affoler pour autant. "Il y a une offre immobilière conséquente à Nancy, vous avez les offres du Crous et des résidences qui sont vite absorbées par la demande et ensuite vous avez tout le parc locatif privé qui offre beaucoup de solution. Donc ce n'est pas une zone tendue dans le sens où tout le monde va trouver chaussure à son pied, il ne faut pas s'inquiéter", poursuit Benjamin Poinsignon.

Depuis le 1er juin son agence a déjà loué près de 70 appartements. Ces temps-ci, les employés doivent gérer 150 prospects par semaine.