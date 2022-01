A Nancy, les commerçants disent "Stop" aux manifestations anti-pass vaccinal tous les samedis

"Au nom de près de 300 commerçants", l'association les Vitrines de Nancy adresse une alerte au préfet, aux élus et aux professionnels pour dire son "ras le bol" de l'organisation tous les samedis d'une manifestation au centre de la ville "jour de plus grande affluence dans les boutiques".

L'association les Vitrines de Nancy regroupe près de 300 commerçants dans la ville. A la veille d'un nouvel appel à manifester contre le pass vaccinal, elle publie un communiqué, "pour la sauvegarde de l'emploi" qu'elle adresse à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, aux élus, aux chambres des Métiers et de l'Artisanat et à la Chambre de commerce.

Les professionnels expriment leur "ras le bol face aux prises de décision de Monsieur le Préfet". Ca suffit , "stop" aux manifestations chaque samedi dans le centre de Nancy, "jour de plus grande affluence dans les boutiques". Les Vitrines dénoncent des rassemblements qui dégénèrent, comme ceux du 8 janvier dernier, "stop à l'obligation de fermer boutique pendant ces échauffements", "stop à la nécessité de recueillir des familles gazées dans les commerces"...

"Des manifestations tous les samedis depuis début juillet"

Les commerçants regrettent que la préfecture "autorise les manifestations sur l'itinéraire commerçant les samedis"(...) Combien de fois l’association devra-t-elle répéter à la Préfecture que certes, manifester est un droit, fondamental et respectable, mais travailler dans des conditions correctes l’est aussi ?", peut-on lire dans le communiqué.

Les Nancéiens relèvent que des rassemblements animent le centre ville tous les samedis depuis le premier week-end de juillet.

"C’est bien le jour, la fréquence et le parcours des manifestations qui doivent être remis sérieusement en cause ! "précisent-ils. Il ne va pas sans savoir que la réputation et la fréquentation du centre-ville ont durement souffert ces derniers mois en raison de ces rassemblements."



Des emplois sont menacés

Pour les professionnels, c'est la santé de leurs entreprises et les emplois qui sont aujourd'hui menacés. Le mois de janvier, selon eux, débute mal, "de nombreux secteurs sont ralentis, des centaines de salariés sont en télétravail."(...)"Les commerçants peinaient déjà à se relever des mois les plus marquants de la pandémie, il n’est pas question de ronger davantage le fil de l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes."

Les commerçants concluent leur communiqué en estimant qu' "Il est aussi du ressort du préfet Arnaud COCHET et ses équipes de protéger la vie économique du territoire, ses acteurs, et d’arrêter des décisions qui pénalisent le moins de personnes possibles."