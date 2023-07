A Nancy, un rassemblement au pied de la mairie de quartier du Haut-du-Lièvre, incendiée la semaine dernière

C'est un lieu hautement symbolique choisi à Nancy pour répondre à l'appel des maires de France ce lundi. Lors d'un rassemblement en réaction à l'agression du maire de L'Haÿ-les-Roses , en région parisienne, ce week-end, des dizaines d'habitants, élus et associations se sont donc retrouvées, comme à Toul , au pied de la mairie de quartier du Haut-du-Lièvre, incendiée lors des violences urbaines dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au fond de la foule, cachés derrière les élus, beaucoup d'habitants sont venus assister à la scène. A l'image de Thibaut, dont la fenêtre donne justement sur la mairie incendiée. "J'ai suivi mes parents dans cette mairie quand mes parents tenaient les votes, ceux qui travaillent là n'y sont pour rien", regrette-t-il, craignant que les violences ne repartent, malgré une tendance à la baisse depuis ce week-end.

La ville souhaite agir rapidement et les travaux de reconstruction sont déjà relancés, de même que ceux d'une grande médiathèque pas loin. Mais le plus grand chantier va rester de s'adresser aux casseurs. "Il faut leur donner le sentiment et même plus, la preuve qu'ils sont partie prenante de la cité de la République", lâche le maire nancéien Mathieu Klein. Mais pas facile selon les éducateurs sur place, même si une porte s'est ouverte selon l'une d'eux, Nisrine, de l'association Asae Francas, qui accueille les jeunes du coin. "Ça les interroge quelque part donc ça ouvre au débat et c'est génial pour nous. Donc, on multiplie les actions pour éviter qu'ils ne traînent dehors", explique-t-elle.

D'autres maires touchés

Dans la foule, les violences de L'Haÿ-les-Roses ont fait écho plus particulièrement à André Corzani, le maire de Jœuf, dans le Pays Haut. La haie de sa maison a été incendiée dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il rentrait d'une nuit à surveiller les débordements sur sa commune. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont intervenus vite, mais le choc est fort. "C'est une sorte de ligne rouge franchie, c'est intolérable. Je suis combattif, c'est la caractéristique des élus locaux et il faut que la justice prenne le relais. Ne rien admettre de ces comportements. La mort de Nahel ne sera pas génératrice de solutions ou d'une justice rendue par ces actes de violences qui au contraire, injurient la mémoire de Nahel", explique-t-il. Il sera invité ce mardi à l'Elysée, comme les 220 maires ciblés lors de ces violences.

