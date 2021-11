A l'université de Nanterre, les "sans-fac" occupent le bâtiment de la présidence depuis presque une semaine

Ils se sont auto proclamés les "sans-fac". Près de deux mois après la rentrée universitaire, une soixantaine d'étudiants n'a toujours aucune affectation. Depuis mercredi dernier, ils occupent le bâtiment de la présidence de l'Université de Nanterre dans l'espoir d'une réponse.

"Etudier est un droit, pas un privilège ! " Sur la façade du bâtiment, une banderole est accrochée et tous les jours à midi les occupants se mettent à la fenêtre mégaphone à la main. Au pied du bâtiment quelques étudiants et syndicats sont venus les soutenir. Les soutenir mais pas les rejoindre car depuis le début de l'occupation des vigils interdisent l'accès.

A l'intérieur, les jeunes s'organisent avec les moyens du bord. Joraï Brandao, 20 ans, est étudiant et membre de l'UNEF : "On a quelques matelas, on a quelques manteaux aussi pour se couvrir parce qu'il y a une fenêtre qui ne ferme jamais. La France est la cinquième puissance mondiale, les étudiants doivent dormir sur le sol à l'université pour pouvoir avoir une place !"

On ne sait pas à quelle vitesse tout ça va aller mais nous on n'a pas le temps de voir l'année défiler sous nos yeux

Et ce qui inquiète les étudiants c'est quele temps passe : plus de 7 semaines depuis la rentrée universitaire. Roxane Ladhib, 19 ans est en attente d'une inscription en master : "C'est assez stressant parce qu'on se dit qu'on a loupé pas mal de cours ! Il va falloir tout rattraper (...) si on est inscrit une semaine avant les partiels, on va devoir passer les partiels au même titre que ceux qui on commencé en septembre."

L'étudiante a l'impression que cette occupation dérange les responsables de l'Université : "On a l'impression de leur mettre beaucoup de pression, de les stresser puisque quand on a commencé l'occupation mercredi dernier, on a reçu un mail le jeudi comme quoi aucune négociation ne sera acceptée tant qu'il y a occupation. Or le lendemain, lorsqu'on a publié des vidéos sur Twitter, republiées un certain nombre de fois, on a pu constater un nouveau mail du président à 9 heures du matin nous disant qu'il était soit disant soucieux de notre condition."

Mais pour la jeune fille, ce changement de comportement n'est qu'une question d'image : "Nous on est très énervés et on ne sera pas dupes. Si le président de l'Université était de notre côté, il faisait plus que des faux discours et des faux propos hypocrites."

Les étudiants assurent que l'occupation durera tant qu'ils n'auront pas obtenu leurs inscriptions.

Sur Twitter, Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, Montreuil et Bagnolet leur apporte son soutien :