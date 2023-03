À Nantes, 88 nouvelles caméras de vidéosurveillance d'ici la fin de l'année

Il y aura 250 caméras de vidéosurveillance à Nantes d'ici à la fin de l'année. C'est l'objectif que s'était fixé la maire Johanna Rolland pour la fin du mandat actuel. Le calendrier a donc été avancé, annonce la municipalité jeudi 16 mars. 88 nouvelles caméras seront ainsi installées dans les 11 quartiers nantais d'ici à la fin 2023. Quatre opérateurs seront aussi recrutés au CSU, le Centre de surveillance urbain.

Une vingtaine en centre-ville

Une vingtaine de ces caméras seront installées dans le centre, île de Nantes comprise, en ciblant certains points chauds, comme par exemple, la gare, Feydeau et Commerce, ou encore Les Fonderies sur l'île de Nantes. La municipalité veut renforcer la vidéoprotection dans des lieux où la délinquance est plus importante, qu'il s'agisse de vols, de violences ou de dégradations.

De nouvelles caméras seront aussi installées dans les quartiers prioritaires comme Malakoff, Doulon-Bottière ou les Dervallières. À noter également, 13 caméras prendront place autour de la Beaujoire en vue des JO et de la Coupe du monde de rugby. Il y en aura d'autres sur le trajet entre le centre et le stade.

2,8 millions d'euros

L'objectif affiché par la Ville est d'abord de prévenir et d'empêcher les actes de délinquance, grâce à la communication entre les patrouilles de police et le Centre de surveillance urbain. Depuis sa création en 2018, plus de 800 opérations des forces de l'ordre se sont appuyées sur le CSU. De nombreuses images issues de ces caméras sont aussi régulièrement réquisitionnées dans le cadre d'enquêtes judiciaires : 2.400 en quatre ans.

Le déploiement de ces 88 nouvelles caméras représente un investissement de 2,8 millions d'euros, pris en charge à 50% par la Ville, l'autre moitié par l'État. Johanna Rolland n'exclut pas de poursuivre l'installation de nouvelles caméras d'ici à la fin du mandat.