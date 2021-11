"À Nantes d'entretenir la flamme de la Résistance" après la mort du dernier compagnon de la Libération

L'inhumation d'Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, a lieu ce jeudi au Mont Valérien, après une cérémonie d'hommage entre les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Parmi tous ceux qui y assistent, Olivier Château, l'adjoint au marie de Nantes en charge du patrimoine parce que Nantes est l'une des cinq ville en France à être compagnon de la Libération. Il était l'invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin.

Nantes, première ville à obtenir la Crois de la Libération

D'abord, si on se replonge dans le passé, pourquoi Nantes a obtenu cette distinction ? "Cette distinction a été octroyée à Nantes par le Général de Gaulle il y a tout juste 80 ans, le 11 novembre 1941, depuis Londres. Nantes a été la première ville en France à obtenir la Croix de la Libération et à être saluée pour le courage, l'engagement dans la Résistance de ses habitants".

Saluer le courage, l'engagement de ses habitants dans la Résistance

Ce jour-là, le Général de Gaulle avait notamment dit de Nantes : "Ville héroïque qui, depuis le crime de la capitulation, a opposé une résistance acharnée à toute forme de collaboration avec l'ennemi". "Effectivement, dès le début de la Seconde guerre mondiale, il y a eu des actes de résistance : des fils électriques arrachés, des actions individuelles, des actions de la résistance, la libération de prisonniers de guerre, les grenades lancées par Marin Poirier dans le foyer des soldats allemands et puis les 50 otages dont on vient de commémorer l'assassinat".

C'est une responsabilité particulière pour Nantes de transmettre cette mémoire, de rappeler l'engagement qui a été celui des résistants

80 ans après, qu'est-ce que ça veut dire être ville "compagnon de la Libération", qu'est-ce que ça implique pour Nantes ? "Ça veut dire beaucoup de choses, d'autant plus qu'Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, nous a quitté il y a quelques semaines. Il y a une responsabilité qui est la nôtre. À travers toutes les cérémonies de commémoration, la façon dont on transmet cette mémoire aux jeunes générations. Et c'est aussi le message qu'Hubert Germain a laissé : je compte sur les villes compagnon de la Libération pour entretenir la flamme de la Résistance et les valeurs de la Résistance et de la République. Dans la période que nous traversons aujourd'hui, où on entend beaucoup de propos révisionnistes et nauséabonds, je crois que c'est une responsabilité particulière pour Nantes de transmettre cette mémoire, de rappeler l'engagement qui a été celui des résistants pendant la Seconde guerre mondiale".

Faire en sorte que cette mémoire ne disparaisse pas, qu'on puisse pas la trahir, la travestir

En même temps, c'est un défi parce que le temps passe, on a plus ces témoins physiques, ces hommes, ces femmes qui ont participé à la résistance et une ville n'a pas la même force que peut l'avoir le témoignage d'un homme. "C'est une vraie difficulté, on en est tous conscients. Hubert Germain en était conscient, le Général de Gaulle lui aussi. L'idée, c'est de continuer à travailler avec les écoles, de faire participer les jeunes à toutes les cérémonies commémoratives et faire en sorte que cette mémoire ne disparaisse pas, qu'on puisse pas la trahir, la travestir".