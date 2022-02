A Nantes, des habitants inquiets face au projet d'installation de six antennes 5G sur un toit d'immeuble

Un collectif d'habitants s'est monté à Nantes contre le projet d'installation de six antennes relais 5G sur le toit d'un immeuble, au 50 boulevard des Belges. Ces riverains s'inquiètent des effets de la 5G. Leur pétition en ligne a recueilli plus de 13.000 signatures à la mi-février.

Ils disent non à l'installation de six antennes relais 5G et de quatre antennes paraboliques sur un immeuble boulevard des Belges à Nantes. Des habitants de cet immeuble, tout près du rond-point de Paris et des riverains ont monté un collectif contre ce projet porté par Bouygues. Le "collectif du 50 boulevard des Belges" a lancé une pétition en ligne et en près de trois mois, elle a reçu plus de 13.000 signatures.

Ce projet les inquiète, surtout les antennes 5G. C'est le cas de Nadine Boilaud, membre de ce collectif qui habite au quatrième étage. Les antennes doivent être installées juste au-dessus de sa tête et elle a appris cette nouvelle un peu par hasard.

On n'a même pas pu dire oui ou non

"Les personnes qui habitent là ne sont pas averties, sauf les propriétaires alors que sur 50 logements, on est quand même 45 locataires à ne pas être au courant, à ne pas avoir dit oui ou non, c'est quand même bizarre. On a vu ça sur un simple panneau d'affichage collé sur la porte d'entrée du garage", regrette cette locataire.

Les locataires ont été informés du projet par cette affiche fin 2021. © Radio France - Aurore Richard

Elle a donc fait des recherches sur ces antennes, sur la 5G, elle a même consulté le dossier d'information en mairie de ce projet. Cette membre du "collectif du 50 boulevard des Belges" n'est pas du tout rassurée. "On a vu certains rapports dans lesquels il était sûr que l'installation de ces antennes allait faire du mal à beaucoup de gens, à leur santé", justifie-t-elle. Elle s'inquiète notamment pour les deux écoles à proximité et la future crèche du quartier.

Les avis divergent sur les effets de la 5G

Malgré tout, le rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire explique que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y aura des risques nouveaux pour la santé avec ces antennes. "Mais tant qu'on ne sait rien, les choses continuent. Et on ne peut pas prouver non plus que ces antennes-là ne propagent pas des ondes qui peuvent être nocives pour la santé des gens", estime Nadine Boilaud.

Le CRIIREM par exemple, un centre de recherche indépendant sur les rayonnements électro-magnétiques constate des effets de la 5G sur le long terme sur notre santé. Bouygues de son côté, qui porte ce projet, ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant alors que la procédure est en cours.