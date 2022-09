À Nantes, l'association France Grande-Bretagne rend hommage à Elizabeth II pour ses portes ouvertes

C'est officiel, Charles III est désormais le nouveau roi d'Angleterre. À 73 ans, il succède à sa mère, Elizabeth II, décédée jeudi et dont le règne, le deuxième plus long de l'histoire après celui de Louis XIV, a marqué plusieurs générations. Hasard du calendrier, l'association France Grande-Bretagne de Nantes ouvrait ses portes ce samedi aux inscriptions, de 10 heures à 17 heures. Une rentrée qui, cette année, a une saveur bien particulière pour les adhérents.

Livre d'or et fleurs pour la Reine

Quand on entre dans le petit local de l'association, on découvre des dizaines d'articles de presse scotchés un peu partout sur les murs, plusieurs portraits de la reine Elizabeth II et un livre d'or placé sur une table au fond de la salle, près d'un gros bouquet de fleurs.

Aujourd'hui, Jean-Marc porte du noir. Il est le premier adhérent à écrire ses condoléances à la défunte souveraine britannique. "Elle a tellement marqué l'histoire et si bien représenté le Royaume-Uni", confie-t-il avec émotion. L'homme tient à écrire son hommage à la Reine dans la langue de Shakespeare. "Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, dit-il en se penchant sur le carnet. Le niveau de mon anglais diminue à mesure que je prends de l'âge."

Une association crée en 1949

Cela fait longtemps que la date des portes ouvertes avait été arrêtée. L'association, crée en 1949, propose principalement des cours d'anglais et des ateliers de conversation, mais aussi d'autres activités comme des garden party, des chants de Noël ou de simples réunions autour d'une tasse de thé pour la centaine d'adhérents qui la compose.

Les affiches du jubilé de la reine ont laissé place à des articles de presse évoquant le décès de la souveraine britannique © Radio France - Léonie Cornet

Habituellement, la journée portes ouvertes est un moment festif et un moyen pour les adhérents de se retrouver. Mais cette année, Rosemary Andreu, la présidente de l'association, a tenu à rendre hommage à Elizabeth II. "Nous ne nous attendions pas à ce que le décès de la Reine tombe en même temps que la journée portes ouvertes, explique-t-elle. Nous avons fait une nouvelle présentation pour rendre hommage à la reine."

Un visionnage collectif des obsèques prévu

Un décès qui attriste aussi les nouveaux adhérents, comme ce père de famille venu avec ses enfants pour les inscrire à des cours d'anglais. "Lorsque l'on est venu s'inscrire ce matin, cela pouvait paraître un peu bizarre, surtout lorsque l'on sait que les Anglais sont en deuil pour quelques jours encore, confie-t-il. Mais cela va peut-être permettre aux enfants de mieux comprendre la culture anglaise en venant dans cette association."

L'association a prévu d'organiser un visionnage collectif des obsèques de la Reine dans une dizaine de jours, le lundi 19 septembre 2022.