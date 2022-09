Des enseignants en breton sont activement recherchés à Nantes

L'enseignement en breton recrute à Nantes. Quatre postes sont à pourvoir dans deux écoles et un collège. Le Collectif pour l'enseignement en breton dans les écoles publiques de Loire-Atlantique souhaite un soutien plus appuyé de l'Education nationale.

Cherche profs de breton pour enseigner aux petits Nantais. Quatre postes sont à pourvoir : trois en primaire, dans les écoles des Batignolles et des Marsauderies, et un au collège Rutigliano. Or, l'ouverture d'une filière bilingue français/breton est aujourd'hui compliquée, l'Education nationale pointant le manque d'enseignants. Guillaume Pichard, le représentant syndical du SNUipp 44 en charge du développement de l'enseignement bilingue, confirme ce problème de recrutement : "On a besoin de personnes qui s'inscrivent au concours de professeurs des écoles en langue bretonne. On a trois postes chaque année mais on a des difficultés à recruter car il n'y a pas de candidats suffisants."

Selon l'enseignant en classe de maternelle à Saint-Herblain, c'est dû au manque de soutien de l'Education nationale : "Il n'y a pas de communication faite là-dessus de la part de l'Université ou l'Académie. On a demandé à ce que ce soit mis en avant puisqu'on a des étudiants brittophones sur le département donc il faut orienter ces personnes intéressés par l'enseignement vers le concours." Guillaume Pichard rappelle pourtant la circulaire de décembre dernier indiquant qu'il faut favoriser les langues régionales. Il indique également qu'une loi (Molac) a été votée en mai 2021 pour le développement de l'enseignement bilingue et, selon lui, dans l'Académie de Nantes, "les injonctions de la loi ne sont pas respectées".

Plus de 500 enfants apprennent le breton dans les écoles nantaises. Et une enquête réalisée par l'institut de sondage TMO (en 2018) indique que 82% des Nantais souhaitent le développement de cette langue dans les établissements scolaires. Selon le Collectif pour l'enseignement en breton dans les écoles publiques de Loire Atlantique (Cebep 44), les parents sont chaque année plus nombreux à désirer ce bilinguisme pour leurs enfants. Pour Guillaume Pichard, membre également de ce collectif, c'est par attachement à la langue et la culture bretonnes mais pas seulement : "La plupart des études linguistiques montrent que les enfants bilingues ont une plasticité du cerveau plus importante car ils font régulièrement le va-et-vient entre deux langues. Ça aide également à développer la logique." Toujours selon le Cebep 44, la Ville de Nantes s'est fixée comme objectif de doubler le nombre d'écoles bilingues d'ici 2026.