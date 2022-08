À Nantes, un centre d'accueil pour adolescents handicapés ferme à la rentrée

À la Bottière, à Nantes, l'accueil Loisirs Pluriel, va fermer ses portes vendredi 19 août, faute de moyens. Depuis 2020, il accueillait des adolescents atteints de handicap physiques et mentaux. Cette fermeture inquiète les parents et l'équipe du centre.

L'accueil Loisirs Pluriel, dans le quartier de la Bottière, à Nantes, ne devrait pas rouvrir ses portes à la rentrée. En cause : un manque de subventions. Chaque jour, il accueille des adolescents handicapés. Les parents se sont mobilisés, mais la fermeture, même temporaire, ne pourra pas être évitée.

Ca va leur faire un choc

C'est l'un des derniers jours d'Aurélie Hugon-Janin, directrice de l'accueil. La jeune femme est en poste depuis l'ouverture, en 2020. Elle s'inquiète pour les jeunes qu'elle accompagne : "Ca va leur faire un choc de ne pas pouvoir revenir. Je suis un peu émue parce-que je trouve cela difficile et injuste".

En effet, l'accueil est devenu un "lieu-repère" pour les onze adolescents accueillis chaque jour. L'annonce de la fermeture du centre les affecte en premier. "On voit des troubles du comportement apparaître pour les jeunes qui peuvent comprendre. Ils vont se mettre en colère et courir partout", raconte Aurélie Hugon-Janin.

60.000 euros nécessaires pour rouvrir le centre

Ce centre est aussi essentiel pour les parents. Elodie Bourdin est maman de trois enfants trisomiques, dont Nathanaël, 14 ans et habitué des lieux. La jeune mère a parfois besoin de souffler. "Ce sont des temps où on laisse notre jeune dans de bonnes mains, pour aller bien nous aussi et récupérer".

Les parents et l'équipe espèrent toujours pouvoir rencontrer des élus pour obtenir des subventions. Ils demandent 60.000 euros, pour que le centre puisse rouvrir le plus rapidement possible.