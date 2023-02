A Nantes, la galère pour obtenir un certificat de naissance

Cédric vit aujourd'hui au Mans, mais il est né à Nantes et il souhaite se pacser avec sa compagne. Parmi les documents demandés : un extrait de l'acte de naissance. "On a fait la demande simultanément via un formulaire en ligne. Elle, elle a reçu le document en trois jours auprès de sa mairie de naissance. Moi, ça fait un mois et je n'ai toujours rien. La mairie de Nantes me dit d'attendre, qu'ils sont en train de traiter les demandes de novembre." Le jeune homme s'inquiète car son extrait d'acte de naissance doit dater de moins de trois mois et pas dit que quand il recevra ce fameux document il sera toujours valable.

La mairie de Nantes espère rattraper le retard

Du côté de la mairie de Nantes, on explique cet allongement des délais par la fin de la crise sanitaire et des demandes en masse aussi bien pour les mariages, les renouvellements de passeports, de cartes d'identité, qui nécessitent aussi de fournir un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois. "On est conscient que ce ne soit pas satisfaisant", confie Clotilde Breteault, directrice des relations aux usagers de la mairie de Nantes.pm

Et de poursuivre : "on espère progressivement réduire ce délai pour revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus entendable." Cinq agents du service d'état civil se consacrent à temps plein aux actes de naissance. La mairie reçoit 250 demandes chaque jour et en traite actuellement plus de 300 quotidiennement pour tenter de rattraper son retard.

La Ville de Nantes précise que les Nantais peuvent se rendre physiquement en mairie, pour obtenir directement leur extrait d'acte de naissance. S'ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent contacter la plateforme téléphonique Allonantes pour l'obtenir en urgence.