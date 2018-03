130 hectares de pelouse, d'arbres et de potagers le long de la Loire. La maire de Nantes, Johanna Rolland en parle depuis son élection, en 2014. Ce lundi, la ville a présenté une première ébauche du projet.

Nantes, France

Un projet "majeur et ambitieux", c'est ainsi que Johanna Rolland qualifie le réaménagement des bords de Loire. Imaginez, des jardins potagers, une plage, au niveau du bassin Saint-Félix, ou la place de la Petite Hollande, reverdie, qui plongerait vers le fleuve. Ce ne sont que des idées.

La seule certitude, c'est une ébauche du visage de la Petite Hollande. La place accueille actuellement un parking, et, le samedi, un marché. Les riverains et les commerçants sont attachés aux deux... tout en reconnaissant que le parking n'est pas forcément beau à voir. Alors pourquoi pas l'enterrer? Johanna Rolland reconnait que l'option est sur la table.

Le marché, lui, ne sera pas enterré. "Evidemment il sera conservé" rassure la maire. Mais il pourrait être entouré de verdure, et voir la place prolongée jusqu'à donner un accès aux bords du fleuve. La concertation devrait se terminer dans deux ans, et les travaux en 2025.

Le Quai de la Fosse s'ouvrirait au fleuve avec des pontons le long de la Loire - agence TER

Mais ce ne sera que le début. Ensuite, la ville aimerait que le quai de la fosse devienne une promenade, avec des pontons descendants sur la Loire, le canal Saint-Félix, une plage, avec des équipements sportifs et une piscine flottante. Et en 2026, une fois le CHU parti, que l'île gloriette s'ouvre et accueille des potagers.

Le canal Saint-Félix accueillerait des espaces piétons et sportifs, et une piscine flottante - agence TER

A terme, la gare serait reliée à la carrière de Chantenay. Sur quatre kilomètres de verdure, avec des accès à la Loire. Mais ce nouveau paysage attendra au moins 2030 pour voir le jour.