Le 7 juin prochain, le bureau de poste de Longchamp va fermer à Nantes. Les employés vont être affectés au bureau Eraudière, à trois kilomètres de là. Mais alors que de plus en plus de démarches sont faisables sur internet, les personnes âgées du quartier se sentent délaissées.

Nantes, France

Le bureau de poste de Longchamp fermera dans trois mois, le 7 juin. Les habitants du quartier se sentent un peu délaissés. En tout cas les plus âgés, comme Albert, 82 ans : "Moi je suis handicapé, je ne peux pas marcher. Je vais être obligé de prendre ma voiture."

Le bureau le plus proche sera celui de Beauséjour, à un kilomètre de là. "Moi j'utiliserai de moins en moins les produits de la Poste. Ce sera trop loin, se désole Catherine. J'ai des problèmes de santé, donc c'est compliqué de se déplacer."

Les habitants se mobilisent. Ils ont demandé au personnel ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Une pétition a même été lancé. Car ce qui les inquiète, eux, c'est de passer par internet.

Moi je ne suis pas habitué, dans mon temps il n'y avait pas de machines. En plus, je ne vois rien" - Albert, 82 ans

Ça fait 64 ans qu'il vient ici, à la Poste de Longchamp. Et il se désole de perdre ce nouveau service de proximité. A l'inverse de Thomas, 28 ans, beaucoup plus à l'aise avec les démarches en ligne : "On remplace le personnel par des machines, c'est aussi parce que plein de choses peuvent être faites en ligne. Je sais qu'on peut imprimer nos timbres, par exemple. Moi je trouve ça pratique, c'est du gain de temps."

Le bureau de poste de Longchamp est situé boulevard Robert Schuman © Radio France - Louis de Bergevin

Ce week-end, la Poste a confirmé qu'un autre bureau, celui de Saint-Jacques, ne sera pas supprimé. Simplement déplacé dans le même quartier.