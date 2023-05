À Nantes, les étudiants de l'école CinéCréatis rêvent d'aller un jour au Festival de Cannes

Cannes déroule son tapis rouge à partir de ce mardi soir à une pléiade de stars de cinéma, dont Harrison Ford, Johnny Depp et Natalie Portman. C'est la 76ᵉ édition du festival, avec 21 films en quête de la Palme d'or. On disait le cinéma en crise depuis le Covid. Mais pour la 1ʳᵉ fois en avril, la fréquentation a dépassé le niveau d'avant la crise sanitaire. Et le 7ᵉ art continue à faire rêver les jeunes. Ils sont 250 étudiants à l'école CinéCréatis à Nantes, où on apprend les métiers techniques, avec sur place un plateau de tournage, un studio de prise de son, un box de montage, etc.

ⓘ Publicité

C'est un stage à 14 ans à TV sur Erdre, à Nort-sur-Erdre, qui a fait découvrir à Yann ces métiers derrière la caméra. Aujourd'hui étudiant en 2ᵉ année à CinéCréatis, il veut devenir chef machiniste : "C'est la personne qui sur le tournage va s'occuper de tout ce qui est installation des grosses machines, des grues, de la dolly, du travelling, des choses comme ça". Ce qu'aime Yann dans le cinéma, ce sont ces métiers de l'ombre : "Ce sont des personnes de l'ombre comme on dit, mais sans elles il n'y a pas de films. Souvent on ne s'en rend pas compte mais ce sont des équipes de 30 à 50 personnes, en tout cas pour les projets qu'on fait, nous, à l'école."

Le rêve d'Alexis : réaliser une saga de 10 films

Alexis, en 2ème année également à CinéCréatis, se rêve scénariste et réalisateur : "Il y a 10 ans, j'ai commencé à élaborer un scénario et ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. C'est un projet qui me tient à cœur, c'est une saga de dix films ! C'est un projet très ambitieux mais je continue à travailler dessus." Et si Alexis ne parvient pas à réaliser son rêve, il se dit qu**'avec tous les métiers qui existent, il se fera sa place au cinéma** : "C'est difficile mais au vu de tous les postes qui existent, si on aime le cinéma, on est obligé de trouver sa voie. Pour moi en tout cas, il y a toujours la possibilité de réussir."

Manon, sa camarade de promo, se voit plutôt directrice de la photographie : "Savoir proposer une image qui corresponde à l'esprit du film, réfléchir à l'éclairage ou à la composition de l'image pour faire ressortir les émotions qu'il faut." Elle espère un jour aller au Festival de Cannes, même sans fouler le tapis rouge : "Je pense que c'est un endroit pour se mélanger, discuter et échanger sur une passion commune." Comme dit Yann, "Qui ne rêve pas d'aller au Festival de Cannes ? C'est un objectif pour tous les étudiants de cinéma." Alexis renchérit : "Ce serait un vrai plaisir mais pour ça il va falloir bosser !"