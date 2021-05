À Nantes, les instituts de beauté sont pris d'assaut pour leur réouverture

Après un mois de fermeture, les salons d'esthétiques rouvrent mercredi 19 mai. À Nantes, un institut de beauté affiche déjà complet jusqu'à la fin de la semaine. L'épilation est la prestation la plus demandée.

Les commerces "non essentiels" sont à nouveau accessibles. Après un mois de fermeture, les instituts de beauté rouvrent mercredi 19 mai. Leur réouverture était particulièrement attendue, les esthéticiennes sont prises d'assaut. Au salon de Beauté Bel'Nga à Nantes, les rendez-vous vont s'enchaîner toute la semaine.

Le reportage de Justine Claux pour France Bleu Loire Océan Copier

L'agenda affiche déjà complet

"Institut Bel'Nga bonjour, c'est pour quel type d'épilation ?", demande Albertine Mekongo, la responsable de l'institut, en décrochant son téléphone. Depuis plusieurs jours, il n'arrête pas de sonner. Avec la deuxième étape du déconfinement, les clients sont nombreux à vouloir prendre rendez-vous. Mais l'agenda affiche déjà complet. Une trentaine de clients par jour sont prévus jusqu'à la fin de la semaine.

Les deux esthéticiennes du salon n'ont pas le temps de souffler. "Je pense que ça va être des grosses journées, ça va être sportif, raconte en souriant Maëlle Reuter, une apprentie. Il faut bien tenir la cadence et vraiment gérer ses horaires de prestations, sinon on peut vite se retrouver dépassées".

L'épilation très demandée

Une prestation en particulier est très demandée. Après un mois de fermeture, les clients viennent surtout se faire épiler. "Il y a des clients et des clientes en détresse, tous me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont trop de poils, qu'il est temps de les retirer", explique Albertine Mekongo, la responsable du salon de beauté.

"Je pense qu'après un mois sans épilation, il y a de quoi faire mais ce n'est pas non plus la friche", plaisante-t-elle. Premier arrivé, premier épilé, il faut compter au moins une semaine pour obtenir un rendez-vous.