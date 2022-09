À Nantes, les travaux de la place du Commerce ont accumulé plus de six mois de retard

À Nantes, le réaménagement de la place du Commerce a pris beaucoup de retard. Plus de six mois accumulés, entre la crise Covid, l'arrêt des travaux pendant l'été, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou encore la coordination avec les autres chantiers de la ville. Explications.

Quand sera-t-elle enfin finie ? Question que ceux qui y passent régulièrement se sont sans doute déjà posé. La nouvelle grande place du Commerce de Nantes aurait dû être livrée en 2022. Mais les travaux ont pris du retard. Beaucoup de retard. Plus de six mois accumulés, presque un an si on prend en compte le tout début des aménagements avec l'abattage des platanes près de la station de tramway Commerce, en 2019.

Depuis que je suis arrivé, je voyais toujours des grilles. Je ne savais même pas qu'il y avait un tabac derrière !

Ils sont plusieurs à noter que les travaux ont du retard, à commencer par les riverains. Marco vit dans le quartier depuis trois ans et travaille dans un restaurant qui donne directement sur le chantier : "Depuis que je suis arrivé [au restaurant] je voyais toujours des grilles. Que des grilles. Quand ils ont commencé à faire le plat récemment, ça a mis de l'air. Je ne savais même pas qu'il y avait un bureau de tabac en face, c'est pour vous dire !", s'amuse-t-il. Il y a encore cette passante, postée devant devant les grilles, qui vient souvent sur Nantes voir ses enfants : "C'est c'est vrai qu'à chaque fois c'est le bazar sur la Place du Commerce".

"Il a fallu revoir l'ensemble du phasage. Gildas Salaün, élu de la Ville"

"Indépendamment du Covid, il a fallu revoir l'ensemble du chantier. Notamment son phasage [NDLR. planification des travaux], à cause des autres chantiers qui ont lieu de façon concomitante", s'empresse d'expliquer Gildas Salaün, élu municipal en charge du centre-ville. Pêle-mêle, les travaux sur la ligne 1 de la TAN, la station de tramway et le parking souterrain Commerce... Le planning a donc été revu pour permettre de limiter le plus possible l'impact sur l'ensemble des chantiers qui "en réalité sont imbriqués les uns dans les autres", précise l'élu.

Des jardinières ont été installées le long de la ligne de tramway. Les végétaux vont être plantés cet automne. © Radio France - Marek Khetah

Tensions sur les matières premières

Pour coller avec l'ancien parvis, les dalles de granit qui pavent la nouvelle place sont importées directement du Portugal. Des pavés de granit clair qui rappellent le granit breton. Mais depuis quelques mois, le Portugal n'arrive plus à répondre à la forte demande. "Il n'y avait pas d'autre moyen que d'attendre, si ce n'est de faire venir le granit d'encore plus loin", plaide Gildas Salün, mais cela voudrait dire renoncer à la cohérence de la place.

Sur cette partie de la ligne de tramway, côté Fnac, vont être installées cinq fontaines. © Radio France - Marek Khetah

Les travaux coûtent 30 millions d'euros et mobilisent 17 entreprises, qui s'occupent du jardinage, du réseau d'électricité ou encore du réseau de canalisations, puisque huit fontaines vont être installées - cinq au nord de la ligne de tramway et trois au sud. C'est d'ailleurs une des dernières étapes du chantier, qui devrait se terminer avant le printemps 2023.