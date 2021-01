À Nantes, la police espère beaucoup du marquage obligatoire des vélos pour lutter contre le vol

C'est l'une des nouveautés du 1er janvier cette année. Quand on achète un vélo neuf, il doit désormais porter un numéro d'immatriculation marqué sur le cadre. Et c'est obligatoire. "C'est comme un QR code, une étiquette indécollable qu'on appose lors de l'achat et qui, une fois scanné, donnera le nom, prénom, adresse du propriétaire et le numéro de série du vélo", explique Rémi, vendeur chez E-Cycle dans le centre-ville de Nantes. Son magasin est déjà équipé pour le faire, moyennant 30 euros par vélo pour le client.

200 vélos dans les sous-sols de Waldeck-Rousseau

"On m'a volé un vélo il y a un mois et demi devant le lycée", raconte Alexis, un Nantais de 17 ans : "J'ai été porter plainte, mais on m'a dit qu'il y avait peu de chances qu'on le retrouve". Son vélo est peut-être entassé parmi les 200 bicyclettes stockées dans les sous-sols de Waldeck-Rousseau, le commissariat central de Nantes. La fourrière vient en chercher régulièrement, mais il y a toujours de nouvelles saisies qui arrivent.

Ca prend un temps fou aux enquêteurs de retrouver les propriétaires

- Ludovic Eudes, brigadier de police

"C'est le produit de ce qu'on retrouve quand on interpelle quelqu'un pour recel, après un cambriolage ou des vols dans la rue", explique le brigadier Ludovic Eudes de la Direction départementale de la sécurité publique de Nantes : "Mais ça prend un temps fou aux enquêteurs pour retrouver les propriétaires. Même si les victimes reconnaissent leur vélo, il faut qu'elles prouvent par des photos qu'elles sont bien les propriétaires. En ce moment même, j'ai 50 plaintes pour le vol d'un vélo noir du même modèle, et 120 VTT noirs identiques sans moyen d'identification".

Un millier de signalements de vols à Nantes en 2020

Plus d'un millier de signalements de disparition de vélos ou de trottinettes ont été déposés en 2020 au commissariat de Nantes. Mais les associations estiment qu'il faut multiplier le chiffre par quatre ou cinq pour avoir le nombre total de vols, car peu de victimes portent plainte. Le nouveau système "permettra de retrouver le propriétaire, et lors de contrôles, d'identifier quelqu'un qui roule avec un vélo volé. Il pourra alors être poursuivi pour recel", explique Ludovic Eudes.

Le système existe déjà à Nantes depuis plus de dix ans, avec l'association Place au vélo qui propose de sérigraphier des vélos pour 10 euros pièce. Ces immatriculations déjà réalisées seront intégrées prochainement à la nouvelle base de donnée nationale, ce qui permettra à la police et la gendarmerie d'avoir accès rapidement aux informations. Le marquage sera obligatoire également à l'achat d'un vélo d'occasion chez un professionnel, à partir du mois de juillet. Mais pas pour les vélos achetés sur Leboncoin ou d'autres sites de vente entre particuliers.