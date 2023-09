À Nantes Nord, l'association "Casse ta routine" se plie en quatre pour les victimes marocaines du séisme

Sur le trottoir, la pile de cartons est impressionnante. Ils se comptent par centaines et ont été gracieusement donnés par une entreprise. Sous les deux chapiteaux montés en urgence devant le local de l'association "Casse ta routine", implantée à Nantes Nord, les bénévoles déballent les sacs, trient, classent, stockent avant d'envoyer tous les dons dans un hangar à Saint-Herblain. "Là, ce n'est rien, s'exclame Louisa Battoy, la fondatrice de l'association, qui jongle entre ses deux portables qui ne cessent de sonner. Ce ne sont que des dons de particuliers. Mais à côté, il y a les lycées qui se mobilisent, des entreprises, mais également des mairies comme Saint-Lumine-de-Coutais dont je découvre l'existence." Près de 400 cartons sont déjà prêts à être envoyés à Marrakech. Mais l'association espère en expédier plus d'un millier, mardi prochain, dans un conteneur de huit tonnes affrété pour l'occasion.

"Les gens sont vraiment généreux"

Les images terribles du séisme au Maroc qui a fait 2.946 morts et 5.674 blessés , selon le dernier bilan officiel publié mercredi soir, et qui a endommagé plus de 50.000 bâtiments, ont immédiatement provoqué un électrochoc chez Louisa Battoy. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Alors, le temps d'une semaine, elle a décidé de transformer son association, habituellement chargée d'accompagner les personnes en difficulté, en un immense centre de dons.

"Une dame est venue de la place Viarme pour me donner des vêtements et elle m'est tombée dans les bras en pleurant, confie-t-elle. Je crois que c'est un drame qui nous touche tous et je suis vraiment touchée. On est fatigué, on bosse sous le soleil du matin au soir, mais de voir ça, ça nous booste parce qu'on sait aussi que les gens qui donnent ne roulent pas forcément sur l'or."

Pendant qu'elle parle, deux véhicules viennent de partir et deux autres d'arriver. Ce sont celles d'Habiba et son mari. "On a deux voitures pleines à ras bord, confie cette restauratrice de Couëron, "Marocaine de cœur" qui a déposé un autre tas de vêtements, la veille, dans une autre structure. C'est incroyable ce que les gens ont ramené. C'est magnifique, c'est merveilleux. Les gens sont vraiment généreux."

Les dons seront expédiés dans un conteneur, par bateau, jusqu'à Marrakech au Maroc. © Radio France - Florian Cazzola

Une trentaine de bénévoles mobilisés

"Le tremblement de terre aurait pu avoir lieu en Erythrée ou en Turquie, ça aurait été pareil", assure Charles, venu déposer vêtements, draps et serviettes de toilette. Et sa femme, Nicole, d'ajouter : "On a des choses dans les placards dont on ne se sert plus depuis des années. Eh bien, c'est le moment."

L'association est presque victime de son succès. À l'intérieur du petit local qui donne sur la rue, une montagne de vêtements haute de plus de deux mètres empêche de faire plus d'un pas. "La solidarité est énorme, ça me surprend dans le bon sens du terme, salue Nordine, le coordinateur jeunesse de "Casse ta routine". On se demande même comment on va faire pour tout trier et tout envoyer avant le 19 septembre. Mais heureusement, on a des bénévoles qui nous donnent un sacré coup de main."

Scotcheuse à la main, Slimane fait partie de la trentaine de personnes qui tournent pour mettre de l'huile dans les rouages. "Je suis passé par là, j'ai demandé ce que je pouvais faire, explique cet homme qui a également tenu à faire un don financier. On m'a dit de m'occuper des cartons et je pense que si tout le monde met la main à la pâte, on va arriver à faire quelque chose de bien." C'est-à-dire envoyer un conteneur bourré d'aide et de médicaments.

"On demande d'ailleurs aux gens de séparer les vêtements hommes, femmes, enfants et bébés pour que les associations sur place puissent répartir les dons plus facilement", détaille Louisa Battoy qui s'est renseigné auprès de plusieurs associations, proches qui sont dans l'humanitaire et auprès des autorités avant de se lancer dans cette aventure. Avant de glisser : "C'est bien parce que ça fait venir aussi des gens dans le quartier". Et ça permet au passage de donner une image différente de Nantes Nord.