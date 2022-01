À Nantes, plus de 2.800 manifestants dans la rue pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat

Plus de 2.800 personnes se sont rassemblées ce jeudi après-midi à Nantes à l'appel d'une intersyndicale, pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat et une augmentation des salaires. À Saint-Nazaire, près de 300 personnes ont défilé pour la même cause.