A Nantes, on se prépare à la manifestation contre la réforme des retraites

Nantes, France

La grève du 5 décembre devrait être très suivie en Loire-Atlantique. Entre 5 000 et 6 000 manifestants sont attendus à Saint-Nazaire (selon la police) dès 10 heures, place Amérique Latine. A Nantes, toujours selon la police, ils devraient être plus de 10 000 à se rassembler vers 10h30 au miroir d'eau, près du château des Ducs de Bretagne. Le cortège devrait remonter les cours Saint-Pierre et Saint-André, se diriger vers la préfecture, prendre la rue Jeanne d'Arc, passer près de la Tour Bretagne et redescendre le cours des 50 Otages.

Des banques fermées et protégées par des panneaux de bois

Quartier Talensac, l'agence du Crédit agricole sera fermée. Des panneaux de bois ont été installés sur toute la façade qui donne rue Jeanne d'Arc. Pas d'ouverture non plus pour la Caisse d'Epargne, comme l'a constaté ce mercredi notre reporter François Ventéjou. "Il y a eu pas mal de dégâts les années précédentes, alors on met le rideau de fer sur chaque vitre", explique Kevin Dassé, le responsable de l'agence.

"On était absolument pas au courant que la manifestation passait par là", s'étonne Elsa, qui travaille chez Foncia. "On a même pas été prévenu par la police, dommage ..." Comme l'agence a déjà été attaquée et dégradée plusieurs fois, là encore des panneaux en bois ont été installés. D'autres commerçants de la zone, par contre, ne sont pas plus inquiets que ça. "Il y a toujours une petite crainte, mais on espère que ça va bien se passer et que les gens vont être conciliants avec ceux qui travaillent", souffle Clémence, qui elle aussi travaille dans une agence immobilière.

Plusieurs stations Bicloo fermées pour "raisons de sécurité"

13 stations Bicloo sont aussi fermées, à la demande de Nantes Métropole, dès ce mercredi soir 20 heures et jusqu'à vendredi matin. "Pour des raisons de sécurité", explique le service de vélos en libre-service sur son compte Twitter.

D'autres rassemblement en Loire-Atlantique et en Vendée

A l'occasion de cette journée de grève, des rassemblements sont aussi prévus à 11 heures à Châteaubriant et à 15h30 à Ancenis. A la Roche-sur-Yon, les manifestants sont appelés à se rassembler à 14 heures place Napoléon.