À Nantes, un concert de metal pour illuminer la vie d'un malade de Charcot

Quand il a un rêve, Thierry Pogu n'est pas du genre à laisser tomber. À 57 ans, ce Montbertain est atteint de la maladie de Charcot , une maladie neurodégénérative incurable qui paralyse progressivement tous ses muscles. Malgré son handicap, Thierry est plein de projets. L'un des rêves de ce grand fan de musique metal, c'est d'organiser un concert de metal. Grâce à l'aide de sa compagne et d'associations, ce sera chose faite : un concert est prévu le 13 janvier à Stereolux à Nantes. Une façon aussi de sensibiliser le grand public à la maladie de Charcot.

"Faire du reste de sa vie un paradis"

Pas question de laisser la maladie gagner si facilement pour celui que ses amis surnomment Pog's, un épicurien à la rage de vivre inébranlable. Il voulait assister comme chaque année au Hellfest ? C'est chose faite. Il voulait voir les plages du Débarquement en Normandie ? Fait également.

Thierry Pogu et sa compagne Corine sont allés ensemble sur les plages du Débarquement en Normandie. - Corine Terrien

Un combat que Thierry et sa compagne, "le premier et le dernier amour de sa vie", mènent ensemble. "Je veux faire du reste de sa vie un paradis", confie Corine Terrien qui a retrouvé son premier amour 37 ans plus tard. "On a fait un vol en montgolfière. On a pas mal bougé et j'ai acheté un véhicule adapté pour pouvoir le sortir un peu plus régulièrement de cet hôpital, détaille-t-elle. On a aussi un projet, mais ce n'est pas encore complètement abouti parce qu'il faut l'accord des médecins : il aimerait bien faire un saut en parachute."

Thierry Pogu a pu réaliser un vol en montgolfière. - Corine Terrien

Une cagnotte en ligne

L'un des prochains projets du couple, fan de metal, est donc également d'organiser un concert de metal. Une date a été fixée, le 13 janvier, et une salle trouvée. Ce sera Stereolux à Nantes. "Ce sera quelque chose de merveilleux et on essaiera de le faire monter sur scène à la fin si c'est possible. Donc je pense que là, ça va être un grand bonheur pour lui", se réjouit sa compagne. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour aider au financement de cet événement.

Tous les bénéfices iront à l'association ARSLA (Association pour la Recherche pour la Sclérose Latérale Amyotrophique) pour la recherche sur la maladie de Charcot.