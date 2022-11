A Nay, des collégiens deviennent ambassadeurs pour lutter contre le harcèlement scolaire

À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le collège Henri IV, à Nay, a mis en place plusieurs ateliers pour comprendre et prévenir le harcèlement à l'école. Exercice de théâtre, d'expression artistique et débat, ces ateliers ont pris plusieurs formes. Depuis le début de l'année, l'établissement participe à un programme de lutte contre le harcèlement scolaire (pHARe). L'occasion aussi de parler des "ambassadeurs". Ce sont 14 collégiens de la 5ème à la 3ème qui sont des référents vers lesquels se tourner en cas de soucis. Leurs camarades peuvent venir les voir pour signaler un problème ou tout simplement se confier.

"Pour moi ça aurait été plus facile de parler à un élève de mon âge"

Caroline, 13 ans, est en 4ème. C'est l'une des ambassadrice du collège. Elle même a été victime de harcèlement du CP à la 5ème. Alors quand on lui a présenté le dispositif elle a "sauté sur l'occasion". Cette adolescente a vu l'opportunité d'aider ses camarades. "Je n'ai pas reçu beaucoup d'aide. Pour moi ça aurait été plus facile de parler à un élève de mon âge qu'à un adulte, donc je me sens très utile", explique la jeune fille.

Aider les autres, mais aussi s'aider soi. C'est pour cette raison que Zélie en classe de 5ème a voulu, elle aussi, devenir ambassadrice. À 11 ans la jeune fille craint d'être harcelée à cause de son "physique", ou parce qu'elle a "des bonnes notes". Alors elle a voulu se protéger. "Je me suis toujours dit qu'un jour ça allait me tomber dessus, qu'un jour j'allais me faire harceler, donc j'avais envie de me former pour savoir ce qui pourrait m'arriver et essayer de l'éviter".

Relais de l'équipe pédagogique

Si pour le moment aucun souci n'est remonté aux oreilles des ambassadeurs, l'équipe pédagogique reste attentive. Elle compte sur ce dispositif pour prévenir le harcèlement scolaire et compte sur ces référents pour être un relais auprès des collégiens. Elodie Wack est la CPE du collège : "C'est intéressant d'avoir un retour d'élève et pas forcément de juger une situation avec notre regard d'adulte. C'est important de savoir ce que eux ressentent, pour mettre en place des choses de manière pérenne au sein de l'établissement."

Un dispositif qui ne permettra pas d'éviter toutes les situations de harcèlement, concède François-Xavier Pestel, inspecteur d'académie, présent à Nay pour assister aux ateliers. "Ne soyons pas naïf, il y a toujours des situations qui nous échappent. Mais plus il y aura de personnes sensibilisées, moins il y aura de chances que ça passe entre les mailles du filet". Un numéro national d'écoute et de prise en charge, le 3020, a été mis en place.