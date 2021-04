À Neuilly-Plaisance, la mairie organise des balades dans un rayon de 10 km pour les seniors

Dur, dur de trouver des idées de sorties dans un rayon de 10 km autour de chez vous ? Ca l'est encore plus pour certaines personnes âgées qui vivent seules et qui ne sont pas véhiculées. Alors à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), la mairie leur propose chaque semaine une sortie dans le périmètre autorisé.

Rompre l'isolement des personnes âgées

Elle affrète même un minibus pour les transporter. Ce mardi 20 avril, quatre Nocéennes se sont ainsi inscrites pour une balade de deux heures au parc Floral de Paris (12e) situé à moins de 8 km de leur ville. C'est Corinne Kurbatov qui fait office de chauffeur et de guide lors de la visite. La responsable du Foyer de l'Amitié-l'Escapade, ouvert à tous les retraités de Neuilly-Plaisance, a eu l'idée de ces sorties en janvier dernier.

C'est à force d'entendre les témoignages de plusieurs adhérents, leur solitude et leur détresse en pleine crise sanitaire, qu'elle a décidé d'agir. "Je me souviens d'une conversation au téléphone un jour avec Madame Monette, qui est là aujourd'hui... En faisant le bilan de sa journée, elle se rendait compte qu'elle n'avait parlé à personne et elle s'excusait car elle cherchait ses mots et me disait qu'elle avait l'impression de ne plus savoir parler. C'était très émouvant. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose".

Des sorties dans un rayon de 10 km

D'après Corinne Kurbatov, la limite des 10 km n'est pas la contrainte la plus importante pour ces personnes âgées. Les difficultés résident surtout dans les moyens de déplacement. "L'idée c'est de sortir le seniors dans des endroits où ils ne vont pas se rendre naturellement parce qu'ils ne sont pas véhiculés ou qu'ils ne vont pas prendre le bus car ce serait un risque pour leur santé", explique-t-elle. Elle essaye aussi toujours de trouver des lieux adaptés au public "avec par exemple des bancs pour pouvoir faire une pause et s'asseoir régulièrement".

Mais ce mardi, les quatre promeneuses n'ont pas du tout envie de s'arrêter ni de se reposer sur les bancs. Elles arpentent les allées du parc Floral, s'arrêtent pour admirer les camélias en pleine floraison ou un paon qui fait la roue sous leurs yeux. Pour Solange, c'est un vrai moment d'apaisement. "Avec le confinement depuis un an, on ne se voit plus avec les autres adhérents du foyer. Moi je suis veuve donc je me retrouve toute seule et c'est vrai qu'on recherche un peu de contact", confie-t-elle.

"Une parenthèse enchantée"

Martine, 67 ans, se présente comme une retraitée plutôt "hyperactive". "Je faisais pas mal d'activités avant le Covid : de la natation, de la gym, de l'aquagym... et maintenant je n'ai plus rien. Alors là, ça me permet de sortir un peu et voir du monde". Surtout, lors de ces balades, il n'y a qu'une règle à respecter :_"ne pas parler du Covid"et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces promeneuses. "Ici, pendant ces balades, c'est une parenthèse enchantée"_, conclut Corinne Kurbatov.

Depuis janvier, une cinquantaine de Nocéens et Nocéennes ont participé à ces balades.