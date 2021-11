À Neuilly-sur-Marne, des habitants dénoncent l'installation d'un cirque avec animaux

Devant les chapiteaux du Cirque Europa, dressés sur les bords de Marne à Neuilly-sur-Marne, la petite Charlotte, 7 ans, s'approche et tente d'apercevoir les tigres, lamas, zèbres et autres animaux, cachés par des bâches. Un cirque sans animaux, c'est possible ? "Non, sinon ce n'est pas un cirque", nous répond la fillette, accompagnée de son papa qui compte lui acheter une place pour la représentation du jour.

Des tigres, des chameaux, des lamas...

Les deux premières représentations, le week-end dernier, on fait le plein avec 300 billets vendus à chaque fois, assure les responsables du Cirque Europa, comme pour rappeler "qu'il y a des gens qui aiment ça, qui viennent pour ça". "Mais on les entend jamais ceux-là, on entend toujours ceux qui manifestent", déplore l'un des patrons qui préfère rester anonyme.

Effectivement, depuis une semaine, plusieurs dizaines d'habitants de la commune protestent contre la présence de ce cirque avec animaux, notamment cinq tigres. Après un premier rassemblement mercredi, une manifestation s'est déroulée samedi et la tension est montée d'un cran. Des circassiens auraient frappé à coups de barre de fer plusieurs opposants. Quatre plaintes auraient été déposées, selon Jean-Philippe, l'un des plaignants.

Une manifestation qui dégénère

Il affirme avoir reçu "deux coups de barre de fer et un coup de parapluie... alors qu'on manifestait pacifiquement avec des pancartes". Pour ce Nocéen de 61 ans, ancien élu municipal, la présence de ce cirque est inadmissible. Pourtant, ce n'est pas une première à Neuilly, sous l'ancienne majorité, dont il a fait partie, d'autres spectacles avec animaux avaient été reçus. Mais "ce n'est plus possible maintenant parce qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années grâce à des associations notamment. Quand j'avais 5 ans, on n'en parlait pas, mais tout évolue. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas normal que des animaux se fassent maltraités pour faire un numéro. Est-ce que c'est normal qu'un lion vive dans une cage de 2 mètres carrés toute sa vie ? Je ne pense pas".

La colère du maire

Loin de ce débat, le maire de Neuilly-sur-Marne, lui, ne cache pas sa colère contre les méthodes du Cirque Europa. Zarthoste Bakhtiari (DVD) affirme avoir été trompé. "On a signé un contrat pour un cirque sans animaux, on a fait de la pub pour ça dans le cadre des animations pour les vacances scolaires. Le jour de l'installation, on découvre des cages pleines de grands fauves... On ne peut pas cautionner un mensonge et le non-respect d'un contrat pour venir faire une activité commerciale".

Zarthoste Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne © Radio France - Hajera Mohammad

Recours juridique

Du côté du cirque, on assume. "Oui on a menti, mais on est obligé sinon aucune ville ne nous accepte avec nos animaux aujourd'hui", affirme l'une des responsables. La femme assure qu'il y a aussi eu des menaces et des intimidations de la part des manifestants samedi dernier, "ils sont venus jusqu'aux caisses, on avait des familles avec enfants qui ont eu très peur". Pour les membres du cirque Europa, une "affaire de famille depuis six générations", impossible d'imaginer des spectacles entiers sans animaux.

C'est tout à fait possible au contraire,, assure de son côté Aurélia, nocéenne et adhérente au Parti animaliste. "On a rien contre les cirques, il y aussi des cirques qui sont très biens avec des acrobates, des jongleurs". La jeune femme cite, en exemple, un cirque en Allemagne qui propose désormais des numéros avec des animaux "en hologrammes". La preuve que la transition vers un nouveau modèle est possible, dit-elle.

Les opposants prévoient un nouveau rassemblement ce samedi pour demander le départ du cirque. Le maire lui a saisi la justice pour obtenir une évacuation des lieux. Mais le tribunal ne devrait pas rendre sa décision avant le 12 novembre, soit deux jours seulement avant le départ du Cirque qui a prévu une dizaine de représentations d'ici là.