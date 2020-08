A Nevoy, une rencontre évangélique maintenue en août malgré l'interdiction du préfet du Loiret

Après avoir annulé son rassemblement évangélique du mois d'avril pour cause d'épidémie de coronavirus, puis un autre décalé en septembre, l'association Vie et Lumière veut maintenir une rencontre pastorale, malgré son interdiction par la préfecture du Loiret au vu de la situation sanitaire.

Après plusieurs séances de discussions avecl'association évangélique Vie et Lumière, la préfecture du Loiret a publié ce vendredi 7 août un arrêté interdisant une rencontre pastorale qu'elle souhaite organiser à Nevoy sur son terrrain privé, du 15 au 23 août prochain. Il s'agit de rassembler tous les pasteurs de l'association, et de procéder à l'élection d'un nouveau président. "Nous avons déjà annulé notre rassemblement traditionnel en avril, puis celui que nous avions repoussé en septembre, cette réunion-là nous ne pouvons y renoncer" explique le pasteur Joseph Charpentier, le porte-parole de l'association évangélique des gens du voyage.

Cette rencontre pourrait rassembler jusqu'à 2500 personnes, venues de toute la France, sur le terrain privé de Vie et Lumière, et c'est bien ce qui inquiète le préfet du Loiret, qui a signé cet arrêté d'interdiction. "Cet événement est susceptible de réunir sur un site unique et pendant plusieurs jours 800 caravanes de chacun des 95 départements métropolitains" précise l'arrêté préfectoral.

"La promiscuité résultant immanquablement de la présence de nombreux participants [...] rend impossible la garantie par les organisateurs d'un respect permanent et donc efficace des mesures barrières. Par conséquent le préfet, dans un souci de prévention des risques de propagation ".

Incompréhension du maire de Gien Francis Cammal

Mais le pasteur Charpentier insiste : "nous avons tous décidé de maintenir notre rencontre pastorale. Nous mettrons en place tous les gestes barrières qui s'impose, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main, nous aurons du gel hydroalcoolique et des masques. _Il y a d'autres rassemblements qui sont maintenus, nous ne comprenons pas pourquoi le nôtre serait interdit_".

Une décision que ne comprend pas Francis Cammal, le maire de Gien. "Pour moi le pasteur Charpentier doit prendre ses responsabilités, il n'est pas raisonnable de maintenir ce rassemblement. Si demain il devait y avoir un problème, il devra assumer, mais j'espère vraiment qu'il n'y en aura pas. De toute façon je n'ai aucun moyen de m'y opposer, s'il a décidé de le maintenir".

La situation sanitaire se dégrade dans le Loiret selon la préfecture

Dans son arrêté la préfecture du Loiret explique que la situation épidémique se dégrade depuis plusieurs semaines dans le Loiret, les tests positifs au Covid 19 sont en hausse de 70% sur les deux dernières semaines, et le taux d'incidence dans le département est supérieure au seuil d'attention au niveau national, un seuil qui détermine le niveau de vigilance qu'il faut avoir. "Moi j'ai peur, en tant que maire, qu'un tel rassemblement soit à l'origine d'une aggravation sur mon territoire" s'alarme Francis Cammal.

Le pasteur Joseph Charpentier, lui, se veut rassurant et promet que cette rencontre fera l'objet de toutes les attentions : "nous avons limité au maximum le nombre de personnes présentes, on serait sans doute bien en-dessous des 2500 personnes prévues, et j'ai limité cette rencontre à trois jours, à partir du 19 août. Mais j'ouvrirai le terrain de Nevoy dès le 16 août, justement pour éviter que les gens ne stationnent leur caravane sur le giennois".