À Nice, 10 points de collecte pour les sapins de Noël

La Métropole et la Ville de Nice ont mis en place dix dépôts afin d'encourager le tri et le recyclage des sapins de Noël.

Les fêtes sont terminées. Et dans le salon, le sapin perd ses épines à vue d'œil. Pour s’en débarrasser, deux possibilités. Aller en déchetterie, ou le déposer dans un des dix points de collecte mis en place par la Métropole et la Ville de Nice. Ils permettent de lutter contre les dépôts sauvages qui fleurissent chaque début janvier et d’encourager le tri sélectif. Chaque sapin rapporté est transformé en compost, qui servira à faire pousser les plantes des parcs et jardins de Nice.

Ces points de collecte facilitent aussi le travail des éboueurs. Plutôt que de s’arrêter en permanence pour ramasser les encombrants, ils peuvent en récolter plusieurs à chaque passage.

Si vous possédez un sapin artificiel, il n'est pas possible de le déposer dans les points de collecte. Il faut obligatoirement passer en déchetterie. Et si vous n’avez pas de voiture ou que votre sapin est trop lourd, passez un coup de fil aux encombrants.

Gwendolyne Langlois