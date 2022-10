À Nice, découvrez la nouvelle rue Cassini

Aujourd'hui, la rue Cassini à Nice, c'est un axe majeur qui va du port jusqu'à la place Garibaldi. C'est même un axe qui relie l'est à l'ouest de la ville. Mais c'est aussi une rue seulement passante où peu de personne aime se balader et s'y attarder. Alors la municipalité a décidé de la réhabiliter. Le projet consiste à supprimer les deux voies de circulation montante et la centaine de stationnements. Au programme plus qu'une seule voie de circulation, une piste cyclable bidirectionnelle, des trottoirs élargis, 55 arbres, des bancs et de beaux pavés.

Deux parkings plus bas

En clair, un projet qui éclaircit la rue et qui l'apaise. La preuve avec le stationnement. Aujourd'hui, c'est une centaine de place, demain c'est une douzaine. Un changement que contestent certains commerçants. La mairie les renvoie alors aux deux parkings situés plus bas : celui du port (500 places) et le futur rue Fodéré (350 places). Un autre grief, avancé celui-là par le comité de quartier, concerne la fluidité de la circulation. "Avec plus qu'une seule voie, il y aura de gros embouteillages", explique des membres du comité. Là aussi, la mairie tente de convaincre et explique que d'autres rues importantes de Nice ont connu cette réduction ; Californie ou Cassin, mais que depuis plus personne ne se plaint. Enfin, le maire conclue en rappelant qu'il assume l'enlèvement de la voiture en centre-ville. "Dans 10 ou 15 ans, si on ne fait rien et que Nice, à cause du réchauffement climatique, sera en partie sous les eaux ; on m'accusera alors de ne pas avoir pris mes responsabilités, avoue Christian Estrosi. Alors j'assume et j'agis".