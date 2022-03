VIDÉO - À Nice, des cours de français pour les réfugiés ukrainiens à l'ancien hôpital Saint-Roch

Les réfugiés ukrainiens de Nice peuvent désormais prendre des cours de français dans les locaux de l'ancien hôpital Saint-Roch. Des salles de classes ont été ouvertesce lundi 21 mars par la ville de Nice, pour leur apprendre à communiquer sur leur nouvelle terre d'accueil.

Des professeurs de français, eux-mêmes réfugiés ukrainiens

Il y a des cours tout au long de la semaine, pour enfants et adultes. Pour les assurer, dix instituteurs ont été recrutés. La moitié d'entre-deux sont, eux-mêmes, des réfugiés. Valentina était professeur de français à l'université, à l'est de l'Europe : "On va leur apprendre les expressions de politesse de base. Dire "bonjour", se présenter, demander comment ça va. Petit à petit, on va approfondir et ils pourront parler de leur parcours et de leur situation. Ça leur permettra, peut-être, de pouvoir trouver un travail".

"Au-delà de l'apprentissage de la langue, çaa me permet de rencontrer des gens dans la même situation que moi."

Mila, une jeune femme, écoute attentivement les cours : "Au-delà de l'apprentissage de la langue, ça me permet de rencontrer des gens dans la même situation que moi. On peut discuter et se refiler les bons plans".