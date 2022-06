La ville de Nice va expérimenter des caméras équipées d'IA. Elles auront la possibilité d'analyser les déplacements urbains de manière beaucoup fine. On ne parle pas de reconnaissance faciale mais l'analyse va bien au delà de la simple captation vidéo.

A Nice, on équipe des caméras de surveillance avec une IA

Il faudra un peu attendre pour que la reconnaissance faciale fasse son entrée dans les systèmes de supervision urbain en France. Toutefois, la mairie de Nice avoue que dans quelques jours sera mis en place un système qui permettra de "retrouver une personne dans une foule". Mais Christian Estrosi l'assure, ce ne sera pas basé sur la technologie tant décriée.

32 nouvelles caméras

En attendant, la municipalité fait malgré tout évoluer ses caméras existantes. 32 d'entre elles vont désormais pouvoir analyser 8 types de mobilité urbaine. Grace à l'ajout d'une IA (intelligence artificielle) la vidéo pourra différencier un piéton, d'un vélo, d'une trottinette, d'une moto, voiture, bus, etc. L'idée pour la police municipale niçoise est de réagir plus précisément. On pourra soit "diligenter sur site des moyens opérationnels visant à dissuader certains comportements civiques récurrents ou ponctuels ou étudier la mise en place d'équipements préventifs", expliquait ce jeudi matin Christian Estrosi lors de la présentation officielle.

Des statistiques aussi

Ce nouveau système, Cityvision, issu d'une entreprise française, Wintics, permettra aussi de produire des statistiques et ainsi d'améliorer la sécurité routière nous promet-on. Les autorités métropolitaines veulent également s'en servir dans le cadre de la ZFE niçoise, la Zone de Faible Emission, pour avoir des chiffres, des indicateurs fiables sur l''importance de l'évolution du trafic sur certains axes azuréens.