À Nice, l'Apéro des Frenchy dans une ambiance de guinguette

"Ella elle l'a" de France Gall, "Le Chanteur" de Daniel Balavoine, "Ma prière" de Céline Dion,... Ces classiques de la chanson françaises ont été chantés, voire criés à l'Apéro des Frenchy, ce mardi 8 août, au kiosque à musique du Jardin Albert 1er, à Nice.

Un succès puisque la soirée, une fois encore était complète. 1 500 personnes avaient leurs places pour cet évènement aux allures de guinguette géante, avec un dress code, soirée en blanc. Dans la foule, les âges vont de 30 à plus de 60 ans. Certains viennent en famille, d'autres entre amis.

Le concept, typiquement niçois séduit parce qu'il est simple : un apéro géant avec un blind-test sauvage sur des chansons françaises, le tout dans une ambiance de bons copains. On chante, on danse, sur des tubes des années 60, 70, 80 et 90. "La musique, les années 80, Céline Dion on chante même si on chante hyper mal", explique une niçoise. "J'aime bien le coté bon enfant. C'est vraiment populaire mais dans le bon sens du terme"

Pour Carl Mugnier, l'un de ses deux fondateurs de l'Apéro des Frenchy, si ça plait, c'est pour tous ces classiques "Il y en a pour tous les goûts, vous allez autant entendre un Jeanne Mas qu'un Yannick, France Gall..." Un concept qui séduit depuis 20198, à tel point qu'il va maintenant dans d'autres villes, comme Bordeaux.