À Nice, l'arrêt de la vaccination sans rendez-vous

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice modifient le dispositif vaccination à partir de ce lundi 19 juillet.

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice s’adaptent à l’afflux des demandes et mettent en place de nouveaux dispositifs pour la vaccination ce lundi 19 juillet. Les horaires du centre de vaccination du Palais des Expositions seront désormais : du lundi au vendredi de 8h30 à 18 heures et ouverture deux samedis par mois.

Un accueil dédié aux mineurs est crée à l’étage dès lundi car, selon la Métropole, beaucoup de moins de 18 ans souhaitent se faire vacciner. L’accueil des mineurs ne se fait pas de la même manière notamment parce que leur vaccination nécessite plus de démarches administratives. C’est pourquoi la ville de Nice a souhaité leur dédier un espace au Palais des Expositions.

Arrêt de la vaccination sans rendez-vous

La Ville de Nice a à cœur de recevoir les publics dans les meilleures conditions. Afin d’éviter l’attente sous la chaleur, les vaccinations se feront désormais uniquement sur rendez-vous (https://vaccincovid19.nice.fr/VC19/ ou Doctolib). Des créneaux de vaccination sont ajoutés chaque semaine afin de permettre aux personnes de trouver un horaire qui leur convient.

Pour les personnes les plus vulnérables, âgées ou malades : vaccination à domicile par deux équipes mobiles (un médecin et un agent administratif).

Il faut appeler au 04.97.13.49.26 pour prendre rendez-vous. Plus de 300 personnes se sont inscrites depuis le début de la semaine.

Un drive va aussi ouvrir au centre de vaccination du Palais des Expositions, notamment pour les chauffeurs de taxi et les VTC. La vaccination de proximité se poursuit comme souhaité par Christian Estrosi dès le début de la campagne vaccinale avec des équipes mobiles dans le haut et le moyen pays.

Depuis le lundi 12 juillet, des équipes municipales mobiles se rendent aussi dans les centres commerciaux, les commerces et dans les entreprises afin de faciliter la vaccination des personnes actives.