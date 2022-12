À Nice, "Les Petits Frères des Pauvres" fêtent Noël avec ceux qui sont seuls

Un Noël presque en famille. Ce samedi midi, dans la brasserie Félix Faure à Nice, une salle chic au fond du restaurant a été privatisée. Les bénévoles de l'association "Petits Frères des Pauvres" ainsi qu'une une dizaine de personnes âgées sont attablés, pour un Noël presque en famille.

Briser la solitude

Sur les tables défilent du saumon gravlax, de la bisque de homard, de la souris d'agneau, du pavé de saumon : un repas de chef pour 38 euros, payés par l'association. Les assiettes se vident, les mines se détendent, quelques petites blagues fusent à table. "Quelle est la différence entre un chapon et une poule ? Une poule cha pond et un chapon cha pond pas ! Vous connaissez Giscard quand même ?" s'amuse Michelle.

Le temps d'un repas, la solitude et l'enfermement disparaissent. Andrée Andreani est la responsable de l'association "Petits frères des pauvres" dans les Alpes-Maritimes, elle souligne le rôle capital des bénévoles en ce jour si particulier : "Le jour de Noël, quand on n'a pas d'amis, pas de famille, on est encore plus seuls. [...] C'est la fête où personne ne doit être laissé de côté."

150 personnes accompagnées dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, 150 "petits frères" s'occupent d'environ 150 personnes âgées seules. Ce samedi, tout le monde n'est pas là. Certains se sont désistés au dernier moment, d'autres sont trop affaiblis pour se déplacer. "Nous ferons livrer le repas de Noël à leur domicile et un bénévole viendra le partager avec eux" souligne Andrée Andreani*.*

À la fin du repas, chaque bénévole a prévu un petit cadeau pour la personne âgée qu'il accompagne, un cadeau personnalisé pour que le souvenir de ce Noël passé tous ensemble ne s'estompe pas trop rapidement.