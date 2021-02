À Nice, un hommage à 91 migrants morts dans un naufrage en Méditerranée

Les 250 manifestants réunis ce samedi après-midi à Nice (Alpes-Maritimes) ont brandi les 91 photos des migrants morts dans le naufrage d'un canot pneumatique au large de la Libye, le 9 février 2020. "Un naufrage de la honte", selon Solidarité Migrants Collectif 06, ou Somico 06, qui a organisé ce rassemblement.

Les photos des visages des victimes ont d'abord été exposées place Massena, puis le cortège s'est dirigé vers la plage où leurs noms ont été prononcés, un par un. Puis 91 fleurs ont été jetées à l'eau. "J'ai la larme à l’œil, confie Charlotte, 21 ans, qui travaille dans une association d'aide aux étrangers. Alors qu'avec toutes les histoires que j'entends, je n'ai plus la larme à l’œil normalement. Mais de prononcer le nom de la personne qui est morte, ça m'a remis un électrochoc."

"Ça me révolte, poursuit Marielle, en regardant vers l'horizon. Depuis quelques années, plus de 20.000 personnes sont mortes comme ça, dans la mer devant laquelle on est." Et l'objectif de cet hommage est justement de mettre un nom, un visage, derrière les chiffres. "Ces chiffres servent à faire peur quand on parle d'invasion, alors que ce sont des êtres humains qui se déplacent pour leur survie, explique Vincent. Ils viennent en Europe chercher une vie meilleure et on les laisse mourir en mer. Donc on est là pour leur donner un visage et rappeler à la population et à nos décideurs que la situation persiste, et que nous voulons qu'elle cesse"

"On essaie de leur rendre leur dignité d'hommes, résume Cathy Lipszyc, qui vient en aide aux mineurs isolés avec l'association Tous Citoyens. Ces naufrages sont inadmissibles et inhumains. Et ils n'empêchent pas les gens qui ont besoin de quitter leur pays de le faire. Et ce n'est pas l'accueil que nous devons leur réserver." Le collectif à l'origine du rassemblement, Somico 06, souhaite désormais commémorer ce naufrage tous les ans, au début du mois de février.