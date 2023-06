À Nice, un restaurant solidaire pour les seniors isolés ouvre ses portes

Des repas à 3 euros pour les séniors isolés ou non imposables à Nice. Mercredi 28 juin, un restaurant un peu particulier a ouvert ses portes au 9 rue Alsace Lorraine, à Nice, l'Alegria.

ⓘ Publicité

Ce premier restaurant solidaire est destiné aux séniors isolés ou non imposables. Le dispositif, mis en place par la ville de Nice, a été inauguré par le maire de Nice, Christian Estrosi, et Jennifer Salles Barbosa, adjointe déléguée aux séniors et aux solidarités.

Avec l'inflation et les fortes chaleurs, l'idée est de proposer cet été aux aînés les plus fragiles un déjeuner équilibré, à 3 euros par personne, du lundi au vendredi. Le restaurant propose un service par jour le midi pour 50 couverts. Si la demande augmente, la ville mettra deux services par jour. Des animations sont aussi organisées chaque jour afin de créer du lien social. Actuellement, près de 2 500 séniors sont inscrits sur le registre des personnes isolées.

Une opération prévue seulement pour l'été... Pour l'instant

Pour le moment, l'opération dure sur la période d'été, mais pourrait à terme devenir permanent. "C'est un premier solidaire puisque nous en étions propriétaires, explique le maire de Nice, Christian Estrosi. Nous sommes entrés dans un temps où la dimension sociale que je veux apporter à nos anciens doit être pérennisé dans le temps."

Coté restauration, les repas sont adaptés, produits et livrés par la Cuisine centrale de la ville, qui gère également les cantines des écoles. Les menus sont différents chaque jour, et les produits, en circuit court en priorité. Pour s'inscrire, c'est auprès de l'Office municipal niçois des séniors, rue Gioffredo.