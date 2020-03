À Nîmes, le beau temps sonne le coup d'envoi des barbecues

Le printemps n'est même pas encore arrivé et les thermomètres affichent déjà 25 degrés à Nîmes ce mercredi 11 mars. Il n'en faut pas plus pour que cette envie viennent aux Nîmois : celle d'un barbecue. Même si cette première journée presque estivale arrive tôt dans l'année, les bouchers des Halles de Nîmes sont prêts.

C'est la première fois qu'on me demande des brochettes d'aussi bonne heure !

Saucisses, brochettes, côtes de bœuf sont déjà en place sur l'étale de Cyprien :"Il y a une dizaine de jours déjà qu'on a commencé à faire tout ce qui est brochettes de bœuf, d'agneau, de porc, d'abats, on fait attention à la météo quand même ! raconte le boucher. De mémoire, c'est la première fois qu'on me demande des brochettes d'aussi bonne heure dans l'année !"

Et mieux vaut avoir du stock pour satisfaire les amateurs de viande. Avec cet air d'été, ceux qui n'ont pas commandé se laissent facilement tenter par un barbecue improvisé : "Avec ce beau temps oui ! sourit Carole devant une boucherie bien garnie. Saucisses pour les enfants et puis certainement marinés pour les adultes, un peu plus élaboré. On vient du nord de la France donc le beau temps on en profite !"

On est toujours quand même à peu près prêts pour faire les barbecues

Face aux montées surprises du mercure, son boucher Thibault ne prend aucun risque : "Quand le client demande on lui trouve ! On a de quoi faire des grillades un peu toute l'année et on est toujours quand même à peu près prêts pour faire les barbecues."

Si vous êtes tentés, vous avez encore quelques jours devant vous pour en profiter. Il doit faire un peu moins chaud pour le reste de la semaine - entre 18 et 20 degrés - mais toujours du soleil au programme, au moins jusqu'à ce samedi 14 mars d'après Météo France.